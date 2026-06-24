Qalibaf afirma que el acuerdo con EE.UU. supone "declaración de derrota" para Washington

Teherán, 24 jun (EFE).- El presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos constituye una "declaración de la derrota" de Washington, al sostener que fue posible por la resistencia de Irán y no por la presión estadounidense.

"El memorando de entendimiento de Islamabad se convirtió en una declaración de la derrota de Estados Unidos", sostuvo Qalibaf durante su intervención en la XX Conferencia de la Unión Parlamentaria de los Estados Miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (PUIC), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, según informó la televisión estatal iraní.

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Qalibaf indicó que la firma del memorando "no fue resultado de la presión o la coerción" de EE.UU., sino consecuencia de la "resistencia y la fortaleza del valiente pueblo iraní".

El jefe negociador iraní en las conversaciones con EE.UU. aseguró que la República Islámica prioriza la lógica frente a la fuerza y la resistencia frente a la rendición, y que mantiene su apuesta por el diálogo basado en el respeto mutuo.

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El presidente del Legislativo iraní agregó que la experiencia ha demostrado que la diplomacia solo puede ser "duradera y eficaz" cuando se fundamenta en el respeto, la igualdad y el reconocimiento de la soberanía de los Estados, además de contar con el respaldo de los pueblos.

Qalibaf llegó esta mañana a Bakú tras una visita a Omán, posterior a las negociaciones de alto nivel celebradas el domingo pasado en Suiza bajo mediación de Pakistán y Catar, seguidas por diálogos técnicos entre ambas partes. EFE