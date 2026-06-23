Agencias

Wall Street abre en rojo y el Nasdaq baja un 1,88 % por la caída de las tecnológicas

Guardar
Google icon

Nueva York, 23 jun (EFE).- Wall Street abrió este martes en rojo mientras el índice tecnológico Nasdaq restaba 491 puntos, un 1,88 %, debido a la caída de las acciones de empresas del sector como Micron, Alphabet, Intel o SpaceX, que con una bajada hoy del 3,9 % ya cotiza por debajo del precio de su debut bursátil.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situaba en los 25.674 puntos; el Dow Jones, principal indicador de la bolsa, bajaba un 0,59 %, hasta 51.407 unidades, y el S&P 500 retrocedía un 1,35 %, hasta 7.372 enteros. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos años y medio de cárcel para 13 personas por organizar una pelea de perros en Colombia

Infobae

El Valencia de Montero huele el título; el Barça de Laprovittola apela a la épica

Infobae

Urtasun anuncia la celebración del Foro Internacional para la Cultura Palestina el próximo mes de julio en Madrid

Urtasun anuncia la celebración del Foro Internacional para la Cultura Palestina el próximo mes de julio en Madrid

Declaran 3 días de duelo en una región rusa por muerte de 5 personas tras ataque ucraniano

Infobae

Isabel Pantoja cancela su concierto en Icónica y el festival amenaza con una denuncia por estafa

Isabel Pantoja cancela su concierto en Icónica y el festival amenaza con una denuncia por estafa