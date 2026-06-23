Wall Street abre en rojo y el Nasdaq baja un 1,88 % por la caída de las tecnológicas

Nueva York, 23 jun (EFE).- Wall Street abrió este martes en rojo mientras el índice tecnológico Nasdaq restaba 491 puntos, un 1,88 %, debido a la caída de las acciones de empresas del sector como Micron, Alphabet, Intel o SpaceX, que con una bajada hoy del 3,9 % ya cotiza por debajo del precio de su debut bursátil.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situaba en los 25.674 puntos; el Dow Jones, principal indicador de la bolsa, bajaba un 0,59 %, hasta 51.407 unidades, y el S&P 500 retrocedía un 1,35 %, hasta 7.372 enteros. EFE

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