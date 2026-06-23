Periodistas venezolanos exiliados en España exigen pasaportes y garantías de retorno

Madrid, 23 jun (EFE).- Venezuelan Press demandó este martes la liberación total de los seis trabajadores de la prensa "judicializados" en Venezuela, la regularización de los pasaportes anulados a los periodistas que están en el extranjero y garantías de retorno con vistas a cualquier diálogo institucional con las autoridades.

La asociación, formada por más de 350 comunicadores exiliados en España, pidió también la emisión de visados para corresponsales extranjeros, de manera que sea posible una cobertura informativa "amplia, plural e independiente" de todo lo que ocurre en Venezuela, según un comunicado de respuesta a la "petición" del nuevo embajador venezolano en Madrid, Timoteo Zambrano, de una reunión.

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Igualmente, solicitó el "desbloqueo" de más de cuarenta medios digitales y la restitución de los medios "expropiados, cerrados y confiscados" por el Gobierno.

Venezuelan Press observa con "optimismo" la apertura de nuevos espacios de diálogo orientados a la construcción de canales que permitan avanzar hacia una transición democrática en Venezuela. "Muy en especial -agrega-, cuando entre las prioridades figura de manera explícita la necesidad de garantizar las libertades cívicas esenciales".

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En este sentido, exigió "pasos firmes" que garanticen el cumplimiento del objetivo de libertad de expresión y derecho a la información.

Las asociación profesional cree en el diálogo como base fundamental para acuerdos duraderos y el éxito de cualquier transición democrática, pero advierte de que las transformaciones políticas sostenibles no se alcanzan mediante "gestos apresurados ni expectativas desproporcionadas", sino con avances consistentes que generen confianza entre autoridades y sociedad civil.

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Considera necesario por ello que, para que exista un encuentro institucional con las autoridades venezolanas, deben darse "condiciones de diálogo claras y verificables", con el propósito de alcanzar ese objetivo "en alianza con el gremio" en Venezuela.

"Estas demandas estarán acompañadas de una solicitud de garantías verificables de no repetición -subraya- que aseguren que las violaciones a la libertad de expresión, al derecho a la información y al ejercicio independiente del periodismo no volverán a perpetrarse en Venezuela".

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Fuentes de la embajada confirmaron a EFE su propuesta de un primer acercamiento con Venezuelan Press para conocer al embajador y los canales de comunicación con la legación diplomática en el inicio de esta nueva etapa y momento político y de transformación del país, según dijeron, para luego ir abordando, profundizando, ciertos temas que figuran en esa agenda, indicaron.

Añadieron que se trata de una embajada con la mejor disposición de puertas abiertas a todos los sectores de la comunidad venezolana en España en sentido amplio: sociales, económicos y políticos.

"Nuestro gremio está dispuesto a participar en los espacios de diálogo cuando las autoridades garanticen las condiciones y los mecanismos de verificación de progresos en materia de libertades fundamentales, en especial, la de expresión", insistió Venezuelan Press. EFE