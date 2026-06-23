KuCoin Pay integra las criptomonedas en la cultura de pagos de Latinoamérica con códigos QR

PR Newswire

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 23 de junio de 2026

El nuevo sistema de pago basado en códigos QR conecta los activos digitales con plataformas de pago locales conocidas, como la red Transferencias 3.0 de Argentina y Yape y Plin de Perú

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En toda Latinoamérica, los pagos con códigos QR constituyen uno de los principales medios de financiamiento para el consumo diario, desde pequeñas compras en comercios hasta transporte, entrega de alimentos a domicilio y transferencias entre particulares. A medida que se acelera el uso de pagos con celular en Argentina y Perú, las billeteras digitales y las redes de pago con códigos QR interoperables están influyendo cada vez más en cómo los consumidores y comerciantes realizan transacciones.

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En este contexto, KuCoin Pay, la innovadora solución de pago con criptomonedas de KuCoin, anunció hoy la ampliación de sus funciones de pago con códigos QR en Argentina y Perú, lo que permite a los usuarios integrar criptomonedas y stablecoins en sus operaciones diarias de "escanear y pagar". En Argentina, KuCoin Pay es compatible con la red Transferencias 3.0 que permite realizar pagos con códigos QR interoperables desde diversas plataformas, como Mercado Pago. En Peru, KuCoin Pay se integra con plataformas de pago digitales muy utilizadas, como Yape y Plin, lo que permite a los usuarios utilizar sus activos digitales en situaciones habituales de pago relacionadas con comercios minoristas, estilo de vida y viajes.

KuCoin Pay está diseñado para facilitar esta transición mediante la conectividad universal con códigos QR, una funcionalidad fundamental que permite el enrutamiento localizado de pagos. En los mercados basados en códigos QR, los usuarios solo tienen que escanear y pagar con KuCoin Pay, mientras que el sistema subyacente optimiza la ruta de pago a través de los canales locales compatibles. Esta característica hace que los pagos con criptomonedas resulten más similares a los métodos de pago que los usuarios ya conocen, en lugar de requerir un proceso específico propio de las criptomonedas y sienta bases sólidas para que los pagos con criptomonedas vayan más allá del trading y pasen a formar parte de las transacciones en el mundo real.

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"La utilidad en el mundo real marcará la siguiente fase de adopción de las criptomonedas y es en el ámbito de los pagos en el que este cambio se vuelve más evidente", afirmó Alicia Kao, directora general de KuCoin. "KuCoin Pay refleja nuestro compromiso con la creación de una infraestructura confiable y adaptada al contexto local que conecte la Web3 con sistemas bancarios y de pago en los que la gente ya confía. A medida que seguimos expandiendo nuestra presencia en Latinoamérica, contribuimos a que los activos digitales vayan más allá del trading y pasen a formar parte de la actividad financiera cotidiana, a la vez que apoyamos una infraestructura financiera más inclusiva y preparada para el futuro en mercados de alto crecimiento".

De cara al futuro, KuCoin Pay seguirá profundizando en su estrategia de localización, ampliará casos de uso prácticos de pagos y promoverá una mayor adopción de pagos con criptomonedas en mercados de alto crecimiento.

Acerca de KuCoin Pay

KuCoin Pay es una solución pionera para comerciantes que impulsa el crecimiento empresarial mediante la integración de pagos con criptomonedas en el comercio minorista. Ella ofrece un sistema de pago sin contacto, seguro y sin fronteras que utiliza diversas criptomonedas y stablecoins. KuCoin Pay admite más de 50 criptomonedas, entre las que se incluyen KCS, USDT, USDC y BTC que los usuarios pueden utilizar para pagar sin complicaciones productos y servicios de todo el mundo, tanto en compras en línea como en tiendas físicas. Más información sobre KuCoin Pay.

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Más información: www.kucoin.com/pay

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FUENTE KuCoin