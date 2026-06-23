España acogerá del 24 al 26 de junio la XII Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI), donde más de 100 expertos de 22 países intercambiarán experiencias y analizarán los principales retos para definir una hoja de ruta común para los próximos años.

Así lo ha dado a conocer este martes la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha detacado que "Madrid se convertirá durante tres días en la capital iberoamericana de la seguridad vial, reuniendo a responsables gubernamentales, organismos internacionales, asociaciones de víctimas y expertos del sector".

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En relación con el programa de trabajo, Tráfico ha explicado que se centrará en coordinar acciones y articular un mensaje común para frenar la siniestralidad vial, que se "cobra anualmente más de 90.000 vidas en los países miembros de la Conferencia Iberoamericana".

A lo largo de las tres jornadas se sucederán cerca de una veintena de sesiones, en las que intervendrán los responsables de las agencias de tránsito y seguridad vial de países que forman parte del OISEVI y de países invitados; miembros de organizaciones especializadas en seguridad vial, transporte y movilidad sostenible; organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o el Banco Mundial, y responsables de departamentos policiales y asociaciones de víctimas.

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La apertura contará con la participación del director general de Tráfico, Pere Navarro; el presidente del Programa Iberoamericano de Seguridad Vial/OISEVI, Marcelo Metediera; y el responsable global del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Matts-Ake Belin.

Asimismo, ha destacado que, por primera vez, se celebrará un evento específico sobre seguridad vial integrado en el marco oficial de una Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, "un reconocimiento de que esta cuestión es una prioridad de desarrollo, salud pública, cohesión social y crecimiento económico".

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