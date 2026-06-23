Ecuador resalta en OEA cooperación en lucha contra delincuencia organizada transnacional

Ciudad de Panamá, 23 jun (EFE).- Ecuador resaltó este martes durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la importancia de la cooperación hemisférica en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, uno de los desafíos que afronta el Gobierno de Daniel Noboa.

"Frente a desafíos globales cada vez más complejos, entre ellos, la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, al ciberdelincuencia, la corrupción y las amenazas híbridas, resulta evidente que ningún Estado puede actuar por sí solo", dijo el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Mauricio Baus.

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Por ello subrayó que la cooperación hemisférica y el compromiso con el multilateralismo continúan siendo "herramientas indispensables" para enfrentar los mencionados retos de manera "efectiva".

Señaló que Ecuador valora el aporte político, técnico y financiero que los Estados Observadores Permanentes brindan a la organización.

El diplomático recordó que Ecuador afronta desafíos significativos derivados de la expansión de estructuras criminales que operan más allá de sus fronteras, por lo que reiteró en la importancia de la cooperación hemisférica en materia de seguridad, intercambio de información, asistencia técnica, fortalecimiento institucional y combate a las economías ilícitas.

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Baus aseveró que Ecuador reafirma su compromiso con un multilateralismo eficaz "orientado a resultados" y capaz de responder a las necesidades concretas de los ciudadanos, y señaló que la cooperación internacional adquiere un verdadero sentido "cuando se traduce en oportunidades, capacidades y soluciones que mejoran la vida de las personas".

Reiteró el reconocimiento del Ecuador a los Estados Observadores por su apoyo constante a la organización, así como su contribución al fortalecimiento del sistema interamericano, y formuló votos para que la reunión contribuya a profundizar los lazos de cooperación y a identificar nuevas oportunidades de colaboración "en beneficio de una región más democrática, segura y prospera".

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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