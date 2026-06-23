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Club Med regresa a Estados Unidos con un nuevo resort de lujo en las Islas Vírgenes

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Club Med y el fideicomiso de inversión inmobiliaria VICI Properties han anunciado un acuerdo para adquirir y remodelar el Carambola Beach Resort en St. Croix (Islas Vírgenes), según ha informado la hotelera en un comunicado.

La operación supondrá el regreso de Club Med a las costas de Estados Unidos tras la adquisición del histórico activo por parte de VICI, que financiará las obras de mejora.

El futuro Club Med St.Croix contará con 150 habitaciones y será gestionado por la cadena bajo su sello de gama alta 'Exclusive Collection'.

La presidenta y consejera delegada de Club Med Norteamérica y el Caribe, Carolyne Doyon, ha destacado que este proyecto representa "un nuevo y emocionante capítulo" para la compañía en el continente americano.

Por su parte, el presidente de VICI, John Payne, ha mostrado su satisfacción por iniciar la colaboración con una marca líder en el segmento del todo incluido de alta gama.

El complejo, construido originalmente en 1986 por Laurance Rockefeller, se ubica entre una playa caribeña y una selva tropical, y se centrará en la hospitalidad sostenible.

La fase de construcción del complejo está prevista para comenzar en el verano de 2026, mientras que la apertura oficial se proyecta para el cuarto trimestre de 2027.

Los promotores estiman que la remodelación y apertura del resort generará aproximadamente 200 empleos directos y al menos otros 200 puestos de trabajo indirectos en la isla.

El gobernador de las Islas Vírgenes, Albert Bryan Jr., ha celebrado el hito y ha afirmado que la llegada de la marca impulsará la revitalización económica y el turismo responsable en el territorio.

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