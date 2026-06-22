Vincent Poirier, lesionado del tendón de Aquiles, abandona el Anadolu Efes

Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- El pívot francés Vincent Poirier, afectado por una rotura en el tendón de Aquiles, se ha convertido en agente libre tras finalizar contrato con el Anadolu Efes turco, según informó este lunes el club.

Poirier, que llegó a Turquía en el verano de 2024 tras abandonar el Real Madrid, firmó un contrato de dos temporadas con el conjunto turco, que ha decidido no ampliar su vinculación.

"Hemos decidido separarnos de Vincent Poirier, quien visitó nuestra camiseta durante dos temporadas y también vivió con nuestro club la victoria en la Copa del Presidente. Agradecemos sus contribuciones al club y le deseamos éxitos en su carrera futura", indicó el Efes en un comunicado.

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El interior francés, considerado como uno de los mejores '5' de la Euroliga, sufrió varias lesiones durante su periplo en el equipo otomano, que le impidieron jugar con demasiada regularidad.

Esta temporada promedió 8 puntos, 4,6 rebotes y 1,2 asistencias en 14 encuentros de la Euroliga y 10,6 puntos, 6,2 rebotes y 1,6 asistencias en 12 partidos de la liga turca.

Entrenado por el español Pablo Laso, con el que ya coincidió en su época en el Real Madrid, se convierte así en agente libre a sus 32 años.

Sin embargo, a principios del mes de junio sufrió una rotura en el tendón de Aquiles en el primer partido de semifinales de la liga turca ante el Fenerbahce, por lo que se espera un largo periodo de recuperación hasta que pueda regresar a las canchas.

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Su salida también coincide con la de sus compañeros Nick Weiler-Babb, Rolands Smits, Caleb Swider o Saben Lee, que también han sido descartados por el Efes.

En el capítulo de llegadas, el club anunció recientemente el regreso del croata Dario Saric procedente de la NBA. EFE