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Tres muertos, entre ellos un policía, en un tiroteo en la ciudad canadiense de Montreal

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Toronto (Canadá), 22 jun (EFE).- Tres personas murieron este lunes, entre ellas un agente de policía, en un tiroteo registrado en el barrio de Côte-des-Neiges, en la ciudad canadiense de Montreal, que obligó a las autoridades a solicitar a los residentes a que se refugiaran en sus casas, informaron las autoridades locales.

La Policía de Montreal indicó que las víctimas mortales son un agente, un civil y el sospechoso del ataque. Otro agente, una mujer que había sido trasladada en estado crítico, se encuentra estable, según explicó el jefe policial, Fady Dagher, quien aseguró que la “amenaza inmediata” fue neutralizada y que no se busca a ningún otro sospechoso. EFE

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