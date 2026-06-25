Comunidad Andina saluda elección De la Espriella en Colombia y espera reforzar integración

Lima, 24 jun (EFE).- La Comunidad Andina saludó la proclamación este miércoles del ultraderechista Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia y confió en poder trabajar de manera armoniosa para fortalecer el proceso de integración del espacio andino, compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

A través de un comunicado de su secretaría general, el organismo internacional manifestó su "reconocimiento al proceso democrático del pueblo colombiano, expresado constitucionalmente en las urnas".

Asimismo, reafirmó su "voluntad de continuar trabajando de manera coordinada con el nuevo Gobierno para fortalecer el proceso andino de integración, promover la cooperación entre los países miembros, y generar mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para los más de 116 millones de ciudadanos andinos".

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"Frente a los desafíos compartidos en la subregión andina, la Secretaría General reitera su compromiso de seguir impulsando iniciativas que consoliden una Comunidad Andina más integrada, resiliente y próspera", sostuvo la Comunidad Andina.

De la Espriella, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y sucederá al presidente izquierdista Gustavo Petro, ganó la segunda vuelta de las elecciones celebrada el domingo, con 12,9 millones de votos (49,66 %) y se impuso por menos de un punto porcentual de diferencia a Iván Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %). EFE

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