Putin conmemora el 85 aniversario del comienzo de la Gran Guerra Patria

Moscú, 22 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, conmemoró este lunes con una ceremonia oficial el 85 aniversario del comienzo de la Gran Guerra Patria (1941-45), como se conoce en este país el episodio soviético de la Segunda Guerra Mundial.

Putin se arrodilló ante la tumba del soldado desconocido situada a los pies de las murallas del Kremlin, en los Jardines de Alejandro, después de que la guardia de honor depositara un ramo de flores rojas al son de una música fúnebre.

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Además de la genuflexión, el jefe del Kremlin inclinó la cabeza y estuvo en silencio durante cierto tiempo en memoria de los caídos en la contienda, más de 8 millones, según la historiografía oficial.

Seguidamente, el propio Putin colocó flores en los memoriales a cada una de las ciudades-héroes, incluido las ucranianas Kiev y Odesa.

Participaron en el acto oficial el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, quien también hizo una ofrenda floral; veteranos de guerra y estudiantes de academias militares.

Hace 85 años el ejército hitleriano invadió territorio de la Unión Soviética, con la que Alemania había firmado el conocido como Pacto Mólotov-Ribbentrop de no agresión en agosto de 1939.

Según las cifras oficiales, más de 26 millones de ciudadanos soviéticos murieron durante la guerra, de ellos 18 millones de civiles.

Putin y la propaganda del Kremlin, que han acuñado en los últimos años el concepto de genocidio del pueblo soviético a manos de los alemanes y sus colaboradores, mantienen que en los últimos cuatro años en Ucrania vuelven a combatir al nazismo.EFE

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(foto)(vídeo)