Agencias

Israel avisa de que no se retirará de Líbano y denuncia la "ocupación indirecta" de Irán a través de Hezbolá

Guardar
Google icon
Imagen 33GBYM5TEJEL7A7DZU4M6AHNCU

Las autoridades de Israel han avisado este lunes de que no se retirará militarmente de Líbano, aduciendo la seguridad del norte de Israel, y tras denunciar la "ocupación indirecta" de Irán a través del partido milicia chií Hezbolá.

"Israel respetará el alto el fuego en Líbano mientras no sea violado por Hezbolá. No tenemos ambiciones territoriales en Líbano, pero no nos retiraremos de la zona de seguridad ni expondremos a nuestros ciudadanos a los ataques de Hezbolá ni a una posible invasión", ha indicado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, tras una llamada con su homólogo de Nueva Zelanda, Winston Peters, centrada en la situación en Oriente Próximo.

PUBLICIDAD

Cuando la situación en Líbano amenaza con descarrilar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo definitivo para el final del conflicto, Israel ha recalcado que la soberanía de Líbano "ha sido vulnerada durante décadas y sigue siéndolo hoy" aduciendo la "ocupación indirecta por parte de Irán a través de Hezbolá".

"Tanto para Líbano como para Israel, es de interés que el Estado terrorista de Hezbolá sea desmantelado", ha recalcado Saar, insistiendo en que Israel seguirá con las operaciones militares en suelo libanés contra la milicia chií.

Precisamente los ataques militares y la continua invasión del sur de Líbano por parte de Israel se ha convertido en uno de los principales escollos en las negociaciones entre Washington y Teherán. Irán ha reiterado este lunes que el cese de los ataques en Líbano condiciona los próximos pasos a dar en las negociaciones, insistiendo en que la base de las conversaciones es el "compromiso a cambio de compromiso".

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenan a ex eurodiputada griega a 20 meses de cárcel por filtrar datos de votantes

Infobae

La UE alcanza un acuerdo provisional para endurecer las penas por abuso sexual infantil

Infobae

La jornada electoral colombiana acabó con disturbios controlados y sin víctimas mortales

Infobae

La hija de Agnelli reclama daños morales contra su hijo John Elkann en juicio por herencia

Infobae

El Vaticano digitaliza siglos de patrimonio documental en un proyecto que evolucionará con el uso de IA

El Vaticano digitaliza siglos de patrimonio documental en un proyecto que evolucionará con el uso de IA