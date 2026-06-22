El delegado en Cataluña, sobre el portero del Sabadell: "Hay líneas que no se deberían traspasar nunca"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha celebrado las disculpas del portero del CE Sabadell Diego Fuoli tras sus expresiones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la celebración institucional del club catalán por su ascenso de categoría: "Hay líneas que no se deberían traspasar nunca".

Así se ha expresado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este lunes, aunque ha sostenido que, tal como ha solicitado el club en un comunicado y "por respeto a la entidad deportiva que representa", también debe dirigir las disculpas al propio Sánchez.

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"Quien asume la responsabilidad de una broma fuera de lugar también debería asumir la de disculparse a quien ha pretendido ofender", ha agregado Prieto.