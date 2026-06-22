Cloudflare trabaja en una tecnología para navegador que identifica el tráfico de personas y bots de forma privada

Cloudflare ha anunciado una colaboración con los principales navegadores para desarrollar un protocolo que priorice la privacidad en Internet a nivel mundial y que ayude a humanos y a 'bots' a demostrar que su tráfico no es malicioso.

La iniciativa, en la que participan Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge y Shopify, pretende detener el tráfico automatizado agresivo en un momento en el que la navegación en internet ha pasado de ser cosa de humanos para incorporar a los agentes de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Estos agentes impulsan un nuevo tipo de tráfico, en el que son las IA las que de manera autónoma navegan por los menús de las páginas web y las pasarelas de pago para pedir comida a domicilio, reservar una cita en un restaurante o en el gimnasio y comprar billetes de avión.

Cuando los sitios web intentan verificar que una solicitud proviene de un humano legítimo o de un 'bot' autorizado, las soluciones tradicionales, como los inicios de sesión forzados y rastreo invasivo, comprometen la confianza del usuario.

Para mantener la navegación fluida, segura y privada, tanto para cada usuario de Internet como para los propietarios de sitios web, la iniciativa propone una nueva tecnología denominada Tokens de Control de Acceso Privado (PACT, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Como explican desde Cloudflare, los Tokens de Control de Acceso Privado están diseñados para permitir que los sitios que tienen un sólido conocimiento de la 'identidad humana' emitan tokens anónimos. El navegador del usuario puede entonces proporcionar estos tokens a otros sitios para demostrar que hay un humano detrás, reduciendo la necesidad de 'captchas' o de rastreos invasivos.

PACT aprovecha información confiable de contextos que tienen relaciones auténticas con las personas, manteniendo al mismo tiempo dicha información privada. Esto proporciona a las empresas garantías sobre sus audiencias con una fricción mínima, según se recoge en una nota de prensa.

PUBLICIDAD