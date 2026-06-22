Agencias

Al Sisi felicita a su selección por su primera victoria en una Copa del Mundo

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El Cairo, 22 jun (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfata al Sisi, celebró la victoria de la selección de su país por 1-3 ante Nueva Zelanda en el Mundial 2026, la primera del país norteafricano en una Copa del Mundo, que calificó de "comienzo prometedor para continuar el camino".

"Felicito a la selección nacional egipcia y al gran pueblo de Egipto por lograr su primera victoria en la historia de su participación en la Copa del Mundo, con una actuación encomiable que refleja la determinación, la voluntad y la perseverancia de los hijos de la nación", dijo el mandatario en un comunicado.

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Consideró que "esta merecida victoria representa un comienzo prometedor para continuar el camino con confianza y ambición, elevando el nombre de Egipto a lo más alto en los escenarios internacionales".

El triunfo de Egipto (con un gol y una asistencia de Mohamed Salah) cambió el paisaje del grupo G del Mundial 2026, pues, además de significar un paso histórico para los 'Faraones', los deja como líderes de grupo y muy cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

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Al sumar 4 puntos, Egipto se colocó en la cima del Grupo G, lo que les permite depender de sí mismos para avanzar a la fase eliminatoria, relegando a Bélgica e Irán, y dejando a Nueva Zelanda casi eliminada.

Los medios de Egipto y varios países árabes celebraron también como "histórica" la victoria de Egipto ante Nueva Zelanda, y alabaron la labor del equipo técnico y el seleccionador, Hossam Hassan. EFE

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