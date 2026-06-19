Siete jueces del Constitucional se recusan y frenan el debate de la destitución del presidente en Hungría

Siete jueces se han recusado este viernes en el marco del caso presentado por el presidente de Hungría, Tamas Sulyok, ante el Tribunal Constitucional para impedir que el primer ministro, Peter Magyar, siga adelante con sus planes de aprobar una enmienda a la Ley Fundamental que permita destituirle del cargo.

El Constitucional había anunciado que debatiría el próximo lunes una solicitud presentada por Sulyok para debatir esta cuestión, si bien su presidente, Péter Polt, ha tenido que retirar la vista del orden del día después de que siete jueces se hayan recusado, alegando "participación personal y directa en el objeto del caso".

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"De conformidad con el artículo 48.4 de la Ley de Procedimiento Civil, la reunión plenaria no tiene quórum en el asunto mencionado. En vista de todo ello, el presidente del Tribunal Constitucional retiró el caso del orden del día de la sesión plenaria del Tribunal Constitucional", ha indicado en un comunicado.

Según la normativa del Constitucional, una sesión plenaria tiene quórum si están presentes al menos dos tercios de los miembros. La solicitud del mandatario ha causado división en el seno de la máxima autoridad judicial en Hungría, con algunos de los jueces argumentando que no puede ser objeto de debate en cuanto al fondo.

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En declaraciones desde Bruselas, Magyar ha reaccionado a la decisión de la corte y ha apuntado a que Sulyok ha presentado unas alegaciones que revelan "su total incapacidad para el cargo", ya que "ha preguntado por adelantado sobre una ley inexistente", según recogen varios medios húngaros.

"El Estado profundo se ha rebelado, los títeres de Viktor Orbán (ex primer ministro) también se han rebelado", ha argüido, refiriéndose así a que todavía no hay un texto que permita enmendar la ley y, por tanto, impugnarla ante el Constitucional.

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Magyar había prometido durante la campaña electoral utilizar la mayoría parlamentaria de dos tercios de su partido para enmendar la Constitución y destituir a Sulyok, quien fuera presidente del Constitucional y al que vincula con Orbán.