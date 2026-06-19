El Grupo de Acción Financiera saca a Namibia y Argelia de su 'lista gris' de blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo internacional que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha decidido en su reunión plenaria excluir a Argelia y Namibia de su 'lista gris' de países bajo vigilancia reforzada.

"Tras las exitosas visitas in situ, el pleno felicitó a Argelia y Namibia por los avances positivos logrados en la solución de las deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ambas jurisdicciones han completado sus planes de acción dentro de los plazos acordados y ya no estarán sujetas al proceso de seguimiento intensificado del GAFI", ha destacado el organismo.

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Ambos países continuarán trabajando con los organismos regionales pertinentes con el objetivo de seguir mejorando en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En concreto, Argelia ha cumplido con la mayoría de las tareas identificadas en 2024, entre las que se encontraban la mejora de la información, el fortalecimiento se sus informes sobre transacciones sospechosas o el establecimiento de un marco jurídico e institucional eficaz para las sanciones financieras.

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Por su parte, Namibia ha demostrado capacidad para investigar y enjuiciar a personas involucradas en este tipos de delitos, además de haber incrementado las capacidades operativas de las autoridades involucradas en las investigaciones.

En el otro lado, el organismo ha incluido en la 'lista gris' a Bosnia y Herzegovina e Irak, quienes han adquirido el compromiso para colaborar con el GAFI y fortalecer la eficacia de su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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Cuando este organismo incluye un país en la 'lista gris', el Estado bajo vigilancia se compromete a poner en marcha un plan de acción para resolver cuanto antes las deficiencias detectadas en los plazos acordados.