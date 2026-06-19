El Coliseum inspira la camiseta de Joma del Getafe CF para la temporada 2026-27

El Coliseum ha inspirado la camiseta de Joma del Getafe CF para la temporada 2026-27 en LaLiga EA Sports, según informan este viernes la marca deportiva y el club madrileño en un comunicado.

Más que un estadio, el Coliseum es el escenario donde el Getafe CF ha escrito los capítulos más importantes de su historia. Un lugar que representa el sentimiento de pertenencia de jugadores y aficionados, y que ahora da el salto al terreno de juego convertido en el elemento protagonista de las nuevas camisetas.

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Parte de la estética del estadio se ha trasladado a las camisetas a través de un patrón gráfico exclusivo desarrollado por Joma, que reproduce motivos arquitectónicos inspirados en la fachada que estrenará próximamente.

Las tres camisetas incorporan detalles aplicados con técnica 'embossed', un acabado que genera un efecto tridimensional en relieve directamente sobre el tejido.

Por un lado, la primera equipación mantiene el emblemático azulón que tanto identifica al Getafe CF y que forma parte de su ADN. Sobre esta base se integra el diseño 'embossed' inspirado en el Coliseum, aportando textura y profundidad visual sin renunciar a la esencia clásica del uniforme.

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La segunda equipación continúa en rojo, manteniendo los elementos gráficos comunes de la colección. Por su parte, la tercera camiseta destaca por su tono azul 'hielo' para darle un toque contemporáneo y ampliar la propuesta cromática del club. Una imagen diferenciadora que a su vez mantiene el vínculo con la identidad de esta temporada.

Las tres versiones comparten un mismo lenguaje visual y el Coliseum como nexo de unión de todas.

Las camisetas del Getafe CF 2026-27 están confeccionadas con tejido 100% poliéster reciclado, obtenido a partir de botellas de plástico PET, un material ligero, resistente y de alta calidad que combina rendimiento deportivo y compromiso con una producción más sostenible. Este material ayuda a reducir un 75 por ciento las emisiones de CO2 a la atmósfera frente a los tejidos tradicionales.

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La tecnología Micro-Mesh System está ubicada estratégicamente en las zonas de mayor sudoración para facilitar la ventilación y favorecer la evacuación del sudor durante el esfuerzo; y el escudo del Getafe CF está elaborado con silicona para reducir posibles rozaduras sin afectar a la flexibilidad de la prenda.

Con costuras resistentes y cómodas, que garantizan una mayor durabilidad sin comprometer la libertad de movimiento, la construcción se completa con acabados rib en cuello y puños, que proporcionan el ajuste y mejoran la adaptabilidad de la equipación al cuerpo del jugador.

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La nueva colección 2026-27 representa un nuevo capítulo en la relación entre Joma y el Getafe CF, que cuenta con una historia conjunta de más de treinta años.