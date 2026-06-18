La madrugada que agitó el futuro de Víctor Muñoz y frenó a Budimir

Pamplona, 18 jun (EFE).- Los dos representantes de Osasuna en el Mundial, Víctor Muñoz y Ante Budimir, fueron protagonistas este miércoles por motivos muy diferentes, con el extremo navarro cada vez más cerca de abandonar El Sadar y el delantero croata viviendo desde el banquillo la derrota de su selección ante Inglaterra.

La actualidad mundialista dejó este miércoles dos noticias con acento rojillo. Una llegó desde los despachos y el mercado de fichajes; la otra, desde el césped de Dallas. Víctor Muñoz y Ante Budimir acapararon la atención de la afición de Osasuna por razones bien distintas en una jornada marcada por la incertidumbre sobre el futuro del primero y la escasa participación del segundo.

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Pasada la medianoche, el reconocido periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano sorprendió con una información que sacudió el entorno rojillo. Según publicó en sus redes sociales, el Liverpool tendría prácticamente cerrado el fichaje de Víctor Muñoz tras alcanzar un acuerdo verbal con el futbolista y preparar el desembolso de los 40 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión, superando la oferta del otro club inglés interesado.

La noticia provocó un importante revuelo entre los seguidores navarros, muchos de los cuales se despertaron este jueves con la sensación de que el extremo tiene ya un pie y medio fuera de Pamplona. Hasta hace apenas unos días, el principal candidato para hacerse con sus servicios parecía ser el Newcastle, pero la irrupción del conjunto de Anfield habría cambiado por completo el escenario.

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De confirmarse la operación, Osasuna perdería a una de las grandes revelaciones de la pasada temporada apenas un año después de su llegada. Tan solo 40 partidos en la élite han bastado para que el joven atacante despierte el interés de varios gigantes europeos y esté a punto de protagonizar uno de los movimientos más importantes del verano rojillo.

Además, el contexto del Mundial invita a pensar que la oficialidad podría llegar antes de que concluya el torneo. Los recientes precedentes de futbolistas que han cambiado de club durante la competición han normalizado este tipo de anuncios, por lo que no sería extraño que el futuro de Víctor Muñoz quedase resuelto en los próximos días.

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Mientras el extremo navarro era noticia fuera del terreno de juego, Ante Budimir esperaba su oportunidad en el debut mundialista de Croacia frente a Inglaterra. Todo apuntaba inicialmente a que Zlatko Dalic podría apostar por el delantero de Osasuna como referencia ofensiva, pero finalmente el seleccionador balcánico se decantó por Musa para liderar el ataque.

Con el paso de los minutos y tras el 3-2 anotado por Jude Bellingham al inicio de la segunda mitad, Croacia movió el banquillo en busca de una reacción. Sin embargo, el nombre de Budimir no apareció entre los elegidos. Tampoco cuando el técnico agotó nuevas ventanas de cambios dando entrada a futbolistas como Vlasic o Kramaric, dos de sus competidores directos en la parcela ofensiva.

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De esta manera, el atacante rojillo inició su segundo Mundial sin disputar un solo minuto en la derrota croata por 4-2, un resultado que obliga a los balcánicos a reaccionar cuanto antes si quieren mantenerse con opciones de avanzar en el torneo. Además, los rumores de salida también acechan al Cisne, ya que, a pesar de sus casi 35 años, hay clubes que siguen viendo futuro en sus botas.

La próxima oportunidad para los dos internacionales de Osasuna llegará en unos días. España se enfrentará este domingo a Arabia Saudí, en un encuentro que podría disputarse ya con Víctor Muñoz convertido oficialmente en nuevo jugador del Liverpool. Por su parte, Budimir buscará estrenarse en la competición el miércoles frente a Panamá, en un duelo clave para las aspiraciones de Croacia y también para las del delantero rojillo.

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