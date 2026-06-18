La FIFA elimina miles de comentarios de odio de las redes sociales durante el Mundial

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ya ha eliminado miles de comentarios de odio publicados en las redes sociales desde el inicio del Campeonato del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá el 11 de junio.

Según la federación, se han revisado 3,8 millones de publicaciones y se han eliminado 388.000. Durante el Mundial de 2022, se eliminaron 287.000 publicaciones y comentarios.

"Se revisaron más de 250 millones de comentarios y publicaciones, de los cuales más de 30 millones se identificaron como perjudiciales", afirmó la FIFA.

Un grupo de personalidades destacadas se reunió en Atlanta (Estados Unidos) para tratar de buscar soluciones que pongan fin al discurso de odio. Entre los participantes se encontraban el exjugador del Año de la FIFA George Weah, la exinternacional nigeriana Mercy Akide y David Gerson, árbitro estadounidense y fundador del movimiento 'Refs Need Love Too'.

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"Cuando echo la vista atrás, nada ha cambiado. Sufrí insultos racistas cuando el racismo estaba en su punto álgido. Pero hoy seguimos hablando de ello. Y por eso luchamos: intentamos educar a los jóvenes para que crezcan como personas compasivas, no solo como aficionados al fútbol. No hay lugar para la discriminación en nuestra sociedad", afirmó el exjugador del AC Milan George Weah.