Jueves, 18 de junio de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 18 jun (EFE).-

Versalles (Francia).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresará hoy a Washington tras participar en la cumbre del G7, donde firmó a distancia el acuerdo de entendimiento con Irán. Ahora se espera una creciente presión por parte del Congreso para que la Casa Blanca explique los alcances y mecanismos de aplicación del acuerdo que teóricamente ya estaría en vigor.

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Bruselas.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) inician una cumbre de dos días centrada en cómo impulsar la competitividad de la economía europea, el primer borrador para el presupuesto comunitario entre 2028 y 2034 y las recientes incursiones de drones rusos en territorio europeo.

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Bruselas.- El presidente español, Pedro Sánchez, participa en la primera jornada de una cumbre de líderes de la UE que estará centrada en negociar el próximo marco presupuestario de los Veintisiete, analizar la relación comercial con China y el acuerdo entre Irán y EEUU para poner fin a su conflicto.

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Bruselas.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la Cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas previa al Consejo Europeo. Previamente, a partir de las 12:30 horas, Feijóo realizará una intervención ante los medios.

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Moscú.- Un masivo ataque con drones ucranianos penetró las defensas rusas y logró impactar anoche contra un complejo de refinerías en el sureste de Moscú, ya atacado el martes, provocando varios incendios.

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Ginebra.- El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) , Rafael Grossi, ofrece una rueda de prensa en Ginebra.

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La Habana.- La Asamblea Nacional de Cuba evalúa el paquete de reformas económicas anunciado el viernes pasado por el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, en medio de fuertes presiones por parte de EE.UU. para aplicar cambios sustanciales en la economía y la política.

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Bogotá.- La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia es la más áspera que recuerde el país, marcada por profundas divisiones y una guerra verbal entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda que el 21 de junio definirán en las urnas quién será el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

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Bogotá.- Cualquiera que sea el presidente elegido en Colombia para el periodo 2026-2030 tendrá que hacer gala de destreza política para lidiar no solo con una oposición fuerte sino también con la falta de mayorías en el Congreso, donde las fuerzas políticas están fragmentadas y obligarán al próximo mandatario a negociar para sacar adelante su agenda de Gobierno.

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Varias ciudades - Los casos de violencia sexual en conflictos "han sufrido un aumento vertiginoso de más del 100 % desde 2024", lo que evidencia un panorama "sombrío" con nuevos países -Israel y Rusia- entre los que utilizan la violencia sexual como arma de guerra.

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San José.- Representantes del Pueblo Kichwa de Sarayaku, Ecuador, ofrecen una conferencia de prensa en Costa Rica con el fin de compartir su evaluación sobre el estado actual de cumplimiento de una sentencia a su favor emitida en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la protección de su territorio, la integridad de sus miembros y la vigencia de sus derechos colectivos.

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Ciudad de Guatemala.- El Banco de Guatemala (Central) presentará este jueves el informe "Contexto Macroeconómico y Perspectivas 2026", una revisión del desempeño de los indicadores económicos del país.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre Libia, después de que la misión de la organización, Unsmil, concluyera los trabajos del llamado 'Diálogo Estructurado' que ha impulsado una hoja de ruta para avanzar hacia la celebración de elecciones y un gobierno unificado en el país del norte de África, con el deseo de lograr un avance "realista y viable" en el proceso.

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Moscú.- El líder ruso, Vladímir Putin, preside la cumbre Rusia-ASEAN, en la que intentará responder a las amenazas de sanciones del G7 con nuevos acuerdos energéticos con los países asiáticos.

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Roma.- El papa recibe en audiencia al presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, que se encuentra de gira por Europa y que vendrá probablemente a invitar oficialmente a su país al pontífice, que vivió 20 años en Perú.

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Estrasburgo (Francia).- El ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visita el Consejo de Europa con motivo de la firma por parte de España del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía.

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Ciudad de Panamá.- En el marco de la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá, impulsado por el libertador Simón Bolívar, la embajada de España presenta el libro 'Benlliure entre Balboa y Bolívar', basado en la obra del reconocido escultor español Mariano Benlliure (1862-1947).

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Santiago de Chile.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, cumple 100 días en el cargo con su aprobación a la baja en las encuestas, con varias promesas de campaña que ya ha reconocido que no podrá cumplir y con la atención puesta en la megarreforma tributaria y económica que está a punto de discutirse en el Senado, considerado el principal proyecto del líder ultraderechista.

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Montevideo.- El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, llega a Uruguay con el objetivo de afianzar los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos de las islas con el país suramericano.

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Zona desmilitarizada (Corea del Sur).- El exsoldado surcoreano Kim Ki-ho mantiene viva su cruzada para retirar los millones de minas que aún permanecen enterradas desde la Guerra de Corea, una amenaza que considera cada vez más urgente ante los reportes de que Pionyang sigue reforzando la frontera con la instalación de más artefactos de ese tipo.

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Yakarta.- Alrededor de un centenar de mujeres marcharon este jueves por el centro de Yakarta en una nueva jornada de protestas para expresar el creciente malestar contra la gestión económica y social del presidente, el exgeneral Prabowo Subianto.

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Lanzarote (España).- Autoridades rescataron, la noche del miércoles, a aproximadamente unos 70 inmigrantes de origen subsahariano cuando viajaban en una embarcación a unas 34 millas al este de Lanzarote.

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Chicago (EE.UU.).- El expresidente de EE.UU. Barak Obama inaugura el Centro Presidencial Obama que pretende conmemorar los años que pasó en la Casa Blanca y proyectar su legado a las futuras generaciones.

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Buenos Aires.- La científica y astronauta española Sara García participa en un acto del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires junto al divulgador argentino Diego Córdoba.

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Manila.- Autoridades en Manila realizaron este jueves un simulacro de seísmo en la capital del país luego del terremoto de 7,8 ocurrido el pasado 8 de junio.

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Roma.- Se presenta en Roma la Fundación Raffaella Carrà Ets, con la presencia de Gian Luca Pelloni Bulzoni, hijo adoptivo de la artista y presidente de la Fundación, y Matteo Pelloni, sobrino de la estrella italiana.

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Londres.- Sotheby's expone 'Nympheas' del genio de la pintura Claude Monet, antes de su subasta el próximo día 24 de junio, que aspira a recaudar uno de los mayores precios obtenidos por una obra del francés (precio de salida: 30-40 millones de libras).

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Miami (EE.UU.).- El chef Antoni Porowski, conocido por la serie 'Queer Eye', escoge Ciudad de México como el único destino latinoamericano de su nueva serie 'Best of the world' (‘Lo mejor del mundo’) de National Geographic y describe la urbe en una entrevista con EFE como la "mejor primera cita" y un lugar "acogedor" para extranjeros y personas LGTBI.

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Barcelona.- Sónar abre su 33.ª edición, la primera que unifica sus formatos de Día y Noche en la Fira Gran Vía de L'Hospitalet tras la marcha de sus fundadores, con una jornada en la que destacan la celebración de los 50 años de Cabaret Voltaire, el proyecto 'STOOR' del holandés Speedy J o la provocación de la española Metrika.

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Londres.- Celebración del Royal Ascot, el evento de carreras de caballo que se celebra en el hipódromo de Ascot, a las afueras de Londres. El evento destaca por un estricto código de vestimenta, ya que en los recintos más exclusivos los hombres deben llevar chaqué, chaleco y sombrero de copa y pamelas en el caso de las mujeres.

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Chattanooga (EE.UU.).- Entrenamiento y rueda de prensa de la selección española en Chattanooga.

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Atlanta (EE.UU.).- La República Checa, que empató en la primera jornada con Corea del Sur, y Sudáfrica, que perdió con México, buscan este jueves en el Estadio Atlanta con sus dos grandes artilleros, Oswin Apollis y Patrik Schick, su primera victoria del Mundial sin mucho margen de error.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en un partido que podría destrabar el parejo Grupo B del Mundial 2026, pero más allá de la urgencia, el choque sacará a relucir una curiosa ironía: por peso histórico y jerarquía, este es el duelo que debió haber jugado Italia si se hubiese clasificado.

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Vancouver.- Canadá afronta ante Catar, en el estadio BC Place de Vancouver, un partido cargado de urgencia y oportunidad: lograr la primera victoria de su historia en un Mundial, mantener abiertas sus opciones de pelear por el liderato del Grupo B y confirmar que su condición de coanfitrión puede traducirse también en resultados.

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Guadalajara (México).- Las selecciones de México y Corea del Sur, victoriosas en el comienzo de su andadura en el Mundial, se citan este jueves para dirimir en la ciudad de Guadalajara el liderato del Grupo A y abonar otra cuota a la clasificación para la ronda de dieciseisavos de final.

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Nueva York (EE.UU.).- Nueva York se prepara para recibir este jueves a los New York Knicks en un histórico desfile encabezado por el alcalde Zohran Mamdani, quien acompañará a la franquicia en un recorrido por Manhattan para celebrar el primer título de la NBA conquistado por el equipo en 53 años.

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cdp/aca/EFE

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