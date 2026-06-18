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Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN acuerda modernizar sus capacidades de disuasión

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Bruselas, 18 jun (EFE).- El Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN, el órgano de alto nivel de la alianza para asuntos de disuasión nuclear, acordó este jueves modernizar sus capacidades nucleares para reforzar la disuasión, según una declaración publicada tras una reunión del grupo.

En el encuentro, que se enmarcó en la reunión que los ministros aliados de Defensa celebran este jueves en Bruselas, se reafirmó que "las fuerzas nucleares estratégicas de la Alianza siguen siendo la garantía suprema de la seguridad aliada y constituyen la base de la arquitectura de disuasión ampliada de la OTAN".

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Los ministros de los países que forman parte del grupo -todos los aliados menos Francia- acordaron "seguir reforzando la misión de disuasión nuclear de la OTAN mediante la modernización de sus capacidades nucleares, el fortalecimiento de su capacidad de planificación nuclear y la adaptación necesaria para alcanzar sus objetivos de seguridad".

En ese contexto, el grupo enfatizó que la Alianza "mantiene una postura nuclear segura, protegida, eficaz y creíble para preservar la paz, prevenir la coerción y disuadir la agresión".

Además, los aliados miembros del grupo "reafirmaron su compromiso duradero de compartir las responsabilidades, los riesgos y las cargas de la defensa colectiva, invirtiendo en los recursos, las capacidades y las fuerzas necesarios para llevar a cabo la misión nuclear de la OTAN y demostrar la unidad y la determinación de la Alianza".

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Francia es el único aliado que no está dentro de ese grupo porque tiene una política nuclear autónoma. Últimamente ha ofrecido colaboraciones con países para extender su paraguas nuclear a Europa. EFE

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