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Formaster exige una "rectificación inmediata" a la DGT por sus "críticas" a las autoescuelas

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La Asociación Nacional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial, Formaster, ha exigido este jueves una "rectificación inmediata" al director general de la DGT, Pere Navarro, por "las críticas vertidas en los últimos días contra las autoescuelas".

El pasado martes, la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó los primeros resultados del piloto del Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO), que reflejan que la presentación de alumnos no ha llegado al 10% de la "mal llamada lista de espera".

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La DGT detalló que en Navarra se presentaron al examen práctico de conducir 275 alumnos de los más de 6.000 que, según cifras de las autoescuelas estaban preparados y a la espera de poder examinarse. En Lleida, por su parte, se presentaron únicamente 312 alumnos de los 5.000 que "supuestamente ya habían completado su formación para realizar el examen práctico", apuntó la DGT.

Para Formaster, estas informaciones ofrecidas por la DGT, "lejos de ofrecer soluciones reales, han ahondado en la fractura entre la Administración y el sector al que debería respaldar, optando por el ataque a las autoescuelas antes que por la autocrítica institucional".

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Así, ha exigido que se abra "un proceso de diálogo real con el sector para sentar las bases de una solución duradera, efectiva y real" y considera "inadmisible" la postura de Tráfico. "Los ciudadanos que están en proceso de sacarse cualquiera de los carnés de conducir no deben ser rehenes de la actitud de la DGT y de su incapacidad para solucionar un problema de servicio público", ha señalado Formaster que pedirá la dimisión de Navarro si no rectifica públicamente.

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