Xreal presenta Aura, sus gafas de computación espacial con Android XR, Gemini y Snapdragon Reality Elite

Xreal ha presentado sus nuevas gafas de realidad extendida (XR) con cable Xreal Aura que, impulsadas por Android XR y el nuevo procesador Snapdragon Reality Elite, estarán disponibles el próximo otoño como las gafas de computación espacial de próxima generación.

Conocidas inicialmente como 'Proyecto Aura' y desarrolladas de la mano de Google, estas gafas son las primeras en estar impulsadas por la plataforma de realidad extendida Android XR, el sistema operativo impulsado por la inteligencia artificial (IA) de Gemini.

Así, en el marco de la Augmented World Expo celebrada en California (Estados Unidos), Xreal ha presentado oficialmente estas gafas bajo el nombre Xreal Aura, que llegarán al mercado para ofrecer experiencias inmersivas con un alto rendimiento, capacidades multitarea, IA multimodal y optimización de energía.

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Toda esta tecnología está integrada en unas gafas con diseño ligero y portátil, que ofrecen un campo de visión de 70 grados con pantallas que garantizan un lienzo visual "prácticamente sin bordes". Esto se debe a que disponen de una montura óptica transparente de menos de 95 gramos.

Concretamente las pantallas son paneles Sony Micro-OLED con resolución de 1920 x 1200 píxeles por ojo y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Por su parte, los cristales exteriores cuentan con atenuación eletrocrómica, un sistema que permite oscurecer o aclarar el cristal según las necesidades de inmersión, ya sea para ver exclusivamente el contenido de una película o estar al tanto del entorno.

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Siguiendo esta línea, las gafas también integran cámaras y sensores orientados hacia el exterior en los marcos, con los que el dispositivo registra el seguimiento de las manos y el entorno del usuario.

Cabe destacar que las Xreal Aura cuentan con un diseño de computación dividida, que separa el procesamiento y batería de las propias gafas en un dispositivo externo que se conecta por cable, mediante un puerto USB-C.

Este dispositivo complementario permite equilibrar el rendimiento, la gestión térmica y la duración de la batería, garantizando además unas gafas más ligeras y cómodas de utilizar. Asimismo, cuenta con un botón de encendido y apagado que también integra un lector de huella dactilar. Finalmente, en cuanto a la batería, cuenta con una capacidad de 4.455 mAh.

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RENDIMIENTO Y EXPERIENCIA DE USO

En cuanto a su rendimiento, las Xreal Aura integran el nuevo procesador Snapdragon Reality Elite, que asegura un rendimiento XR más avanzado para ofrecer experiencias inmersivas de alta calidad con hasta 48 TOPS de procesamiento de IA. Recién anunciado, serán las primeras gafas en equipar este chip.

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Junto al procesador de Qualcomm, también utilizarán el procesador espacial Xreal X1S, que admite visualización espacial de baja latencia, procesamiento de sensores y experiencias XR estables, como ha explicado la compañía en un comunicado.

Así, combinan la potencia de procesamiento, con el 'hardware' de realidad aumentada de Xreal y la asistencia de Gemini para impulsar todo tipo de tareas, acciones y experiencias combinando el mundo digital y físico.

De hecho, al estar impulsadas por Android XR también contarán desde el primer día con "millones de aplicaciones" disponibles a través de Google Play, incluyendo Google Maps, YouTube, Gemini, Chrome y Fotos. Igualmente, también estarán disponibles con más de 100 aplicaciones creadas específicamente para XR.

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Por su parte, Gemini en Android XR actuará como una asistente capaz de entender lo que los usuarios ven a su alrededor, disponible a través de conversaciones naturales para abrir aplicaciones, navegar por las funciones de las gafas y ofrecer ayuda contextual en cualquier actividad.

"Xreal Aura combina imágenes ricas y cinematográficas, plataformas potentes y capacidades avanzadas de IA integradas, necesarias para lograr una experiencia XR inmersiva de próxima generación", ha concluido el cofundador y director ejecutivo de Xreal, Chi Xu.

Aunque se lanzarán oficialmente durante este otoño, las gafas Xreal Aura ya están disponibles para su reserva a través de la página oficial para usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur y Japón. Asimismo, está previsto que llegue próximamente al mercado europeo, incluido España.

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En cuanto a su precio, Xreal solo ha compartido que el precio final de venta al público para el modelo base "no superará" los 1.500 dólares (alrededor de 1.293 euros al cambio), "sin incluir los impuestos aplicables".