Un tribunal avala que los servicios secretos observen a la ultraderecha alemana en Baviera

Berlín, 17 jun (EFE).- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baviera (sur de Alemania) avaló este miércoles que la Oficina Regional para la Protección de la Constitución, los servicios secretos internos, observen sus medios al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), al rechazar un recurso de la fuerza.

Con ello el tribunal confirma una decisión de una instancia inferior de Múnich que, tras examinar miles de páginas de material, concluyó que había suficientes elementos que apuntan a que la AfD tienen metas contrarias al orden constitucional que justifica su observación.

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En su decisión el tribunal señala que la AfD ha desbordado los límites de lo que puede considerarse una crítica legítima al sistema constitucional.

Como ejemplos, se señalan las posturas del partido sobre la llamada "remigración", la difamación de personas con origen migrante o de fe musulmana, y la "continua agitación" contra el orden liberal y democrático.

En 2022 la Oficina Regional para la Protección de la Constitución en Baviera anunció que observaría a AfD con recursos propios de los servicios secretos y que habría públicos los resultados.

La AfD se opuso con una demanda contra el estado federado de Baviera. El partido fracasó primero en su intento de se tomaran medidas cautelares y luego, en 2024, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Múnich rechazó la demanda como injustificada.

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Ante ello, la AfD presentó recurso ente la Audiencia de Baviera que lo ha rechazado ahora. EFE