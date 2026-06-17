Sánchez traslada al embajador de EE.UU. su voluntad de fortalecer vínculos trasatlánticos

Madrid, 17 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este miércoles con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., en el primer encuentro que mantienen desde el nombramiento del diplomático, al que trasladó su voluntad de fortalecer los vínculos trasatlánticos.

Según informó el Ejecutivo, durante el encuentro Sánchez y Benjamín León Jr. abordaron la relación bilateral y los principales desafíos internacionales.

El mandatario español reiteró al embajador estadounidense su voluntad de continuar trabajando para fortalecer los vínculos transatlánticos y profundizar la cooperación en ámbitos de interés mutuo.

La reunión tiene lugar después de que a finales del pasado mes de mayo, el embajador afeara al Gobierno español que Sánchez no le hubiera recibido tras varios meses en el cargo y descartó que el presidente estadounidense, Donald Trump, visite España próximamente.

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Benjamín León Jr., que presentó el pasado 18 de febrero sus cartas credenciales ante el rey de España, Felipe VI, aseguró en mayo que Trump, estaba "bien frustrado" con el Ejecutivo español porque es el único país de la OTAN que dice que no va a incrementar su gasto en defensa hasta alcanzar el 5 por ciento del producto interior bruto (PIB), algo que calificó de "vital" en el contexto actual.

El presidente del Gobierno español recibió también este miércoles a Yulia Navalnaya, presidenta de la Human Rights Foundation.

Tras el encuentro, Sánchez destacó, en un mensaje en su cuenta de X, el compromiso "con la libertad, los derechos humanos y la democracia" de la presidenta de esta fundación, que "mantiene vivo el legado de su marido, Alexéi Navalni".

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Un legado que "sigue inspirando a quienes, dentro y fuera de Rusia, defienden estos principios pese a los riesgos que afrontan", señaló el jefe del Ejecutivo respecto al líder opositor ruso muerto en febrero de 2024 en una cárcel en el Ártico. EFE