Modi se reúne con la cúpula de la UE para discutir el acuerdo comercial al margen del G7

Évian (Francia)/Nueva Delhi, 17 jun (EFE).- El primer ministro indio, Narendra Modi, abordó este miércoles el acuerdo comercial con la UE en un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al margen de la cumbre del G7 en Francia.

"Firmaremos el Tratado de Libre Comercio antes de fin de año y aceleraremos los trabajos para un acuerdo de inversión", aseguraron Von der Leyen y Costa a través de un mensaje en sus cuentas de X tras la reunión, donde destacaron que ambas partes se mueven rápido para cumplir sus compromisos tras haber cerrado "la madre de todos los acuerdos comerciales".

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El pasado 17 de mayo, Von der Leyen ya adelantó que el futuro acuerdo de inversión representa la pieza del puzzle que falta para completar la cooperación económica entre la Unión Europea y el país más poblado del mundo, especialmente en un contexto global marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro y los crecientes desafíos de seguridad.

El acuerdo de comercio bilateral implica un mercado conjunto de más de 2.000 millones de personas que representa cerca de un cuarto del PIB global, en el que los aranceles mutuos quedarán recortados en un 90 %.

Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea detalló que acordaron intensificar su cooperación en materia de seguridad y defensa, así como unir fuerzas para mejorar la conectividad global avanzando en el desarrollo del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC, por sus siglas en inglés).

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Esta reunión se enmarca en una intensa jornada de contactos bilaterales para el mandatario indio. Inmediatamente después de su cita con los líderes comunitarios, Modi se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz, un encuentro que sirve de antesala para su esperada reunión de este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Évian (Francia)/Nueva Delhi, 17 jun (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, discutió asuntos comerciales con los primeros ministros de Reino Unido y Canadá, Keir Starmer y Mark Carney, en los márgenes de la cumbre de líderes del G7, antes de su previsto encuentro este miércoles con el presidente estadounidense, Donald Trump.

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En estos encuentros, Modi discutió el reciente acuerdo comercial con el Reino Unido, además de asuntos de defensa y cooperación.

El mandatario indio encadenó reuniones bilaterales con los presidentes de Kenia, William Ruto, y de Egipto, Abdelfatah al Sisi, con quienes discutió las prioridades de las economías emergentes en un impulso a su pretendido rol de líder del Sur Global.

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Modi publicó también en X su reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, centrada en inversión y cooperación económica.

La India tiene previsto cerrar su agenda en Évian tras varias reuniones durante la jornada de este miércoles con Alemania y los altos representantes de la Unión Europea, que asiste de forma permanente con estatus de observador.

La agenda bilateral de Modi se produce al tiempo que el G7 debate la reducción de la dependencia de minerales críticos por parte de China, un asunto en el que la India busca presentarse como una alternativa, con Nueva Delhi explorando negocios mineros en Chile, Birmania y Rusia.

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Tras protagonizar un breve saludo informal el martes con Donald Trump, que adquirió eco en los medios locales por ser su primer encuentro físico en 16 meses, Modi se reunirá con el presidente estadounidense para intentar afianzar una relación plagada de altibajos.

El encuentro llega tras las fricciones comerciales causadas por los aranceles punitivos de Washington, tensiones por la mediación durante la crisis militar con Pakistán en 2025, y condenas diplomáticas por la reciente muerte de tres marineros indios en un ataque de las fuerzas estadounidenses en el marco de su guerra contra Irán.

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