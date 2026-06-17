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Arranca en Río el Panamericano de Gimnasia Artística con Rebeca Andrade de regreso

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Río de Janeiro, 17 jun (EFE).- El Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística 2026 arrancó este miércoles en el Parque Olímpico de Río de Janeiro, con el regreso de la brasileña Rebeca Andrade a las competiciones desde su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde conquistó dos medallas de oro en salto y suelo.

El torneo continental, que se extenderá hasta el 21 de junio, definirá cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y para el Campeonato Mundial de Róterdam 2026, que se realizará en octubre, y que clasificará a los tres mejores equipos a los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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En el medallero histórico del torneo continental, Estados Unidos lidera en gimnasia artística con 39 medallas de oro, seguido por Cuba con 18 y por Brasil con 15. El país norteamericano se ratificó como líder en el campeonato de Medellín 2023, seguido de México y Brasil.

EE. UU. llegó al Panamericano de Río 2026 con una delegación encabezada por Hezly Rivera, una de las jóvenes promesas de la gimnasia mundial, junto a Patty Hoopes, Yul Moldauer, Kameron Nelson y Donnell Whittenburg.

Taylor Burkhart, estará a la cabeza del equipo masculino, del que también forman parte Patrick 'Patty' Hoopes, Riley Loos, Yul Moldauer y Kameron Nelson.

Brasil estará comandado en la modalidad femenina por Andrade, considerada una de las mejores gimnastas del mundo.

Por haber regresado hace poco a los entrenamientos solo disputará la prueba de salto -una de sus especialidades-, con la que buscará reafirmar su protagonismo internacional.

La bicampeona olímpica estará acompañada, entre otras, por Julia Soares y Gabriela Bouças, pero no tendrá en el equipo a Flavia Saraiva y Lorrane Oliveira, las grandes ausencias del torneo.

Arthur Nory, Caio Souza y Diogo Soares serán los principales representantes de Brasil en la competición masculina.

México, sin sus estrellas del campeonato anterior Alexa Moreno y Natalia Escalera, llega con una nueva generación de gimnastas femeninas en un equipo en el que figuran, entre otras, Michelle Pineda, Paulina Guerra y Dominica Escartín.

Isaac Nuñez, oro en barras paralelas en Lima 2019, lidera al equipo masculino, del que también forman parte Mario Rojas y Rodrigo Gómez.

El torneo comienza con las pruebas clasificatorias y la final por equipos este miércoles.

La final individual general femenina se disputará el viernes 19 de junio en la mañana y ese mismo día en la tarde será la masculina.

Las finales por aparatos cerrarán el certamen el domingo 21 de junio. EFE

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