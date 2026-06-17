Anticorrupción pide retirar el pasaporte a Zapatero y firmas cada 15 días tras declarar en el 'caso Plus Ultra'

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la retirada del pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, así como que tenga que firmar cada dos semanas en sede judicial, tras su declaración como investigado en el 'caso Plus Ultra' que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas al término del interrogatorio, que se ha extendido durante tres horas. Esas mismas fuentes han señalado que el expresidente del Gobierno ha negado ante el juez Calama haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

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La acusación popular que lidera el PP ha solicitado lo mismo que el Ministerio Público y ha trasladado que Vox, Hazte Oír y Iustitia Europa --otras acusaciones personadas-- abogan por la prisión provisional para el expresidente, de acuerdo con las mismas fuentes.

Ahora es el juez Calama quien tiene que resolver sobre las solicitudes planteadas por el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares, quienes han podido trasladar sus solicitudes en una vistilla de medidas cautelares después de que el expresidente haya terminado su declaración. A las 13.00 horas, Zapatero ha abandonado la Audiencia Nacional.

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Zapatero ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional para declarar por el rescate de la aerolínea y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas en una caja fuerte de su despacho y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros, un extremo por el que ha rechazado responder.

El expresidente ha accedido por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, tras una petición realizada por Presidencia del Gobierno por motivos de seguridad y que fue autorizada por la Audiencia Nacional.

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Calama acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".