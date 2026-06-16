Sale del hospital el último español ingresado por hantavirus

Madrid, 16 jun (EFE).- El último paciente que permanecía ingresado en España por la infección del hantavirus ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra ya en su domicilio, informaron este martes fuentes del Ministerio de Sanidad.

El paciente, en concreto, se encontraba en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, adonde también fueron trasladados en su momento los otros trece españoles que viajaban en el crucero neerlándés MV Hondius, afectado por un brote vírico entre abril y mayo pasados, que causó tres muertos.

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Con la salida de esta persona, no queda ningún paciente hospitalizado por este episodio infeccioso en España, indicaron las fuentes.

Los españoles (13 pasajeros y un tripulante) ingresaron en el Gómez Ulla el 10 de mayo, cuando fueron evacuados desde la isla atlántica de Tenerife.

El barco había fondeado allí para proceder a repatriar a los pasajeros y parte de los tripulantes, que eran de varias nacionalidades, una operación acordada por la Organización Mundial de la Salud y España.

De los 14 españoles aislados, 12 permanecieron ingresados en cuarentena y dos dieron positivo por hantavirus, por lo que fueron atendidos en una unidad de aislamiento de alto nivel.

El pasado 7 de junio, recibieron el alta los 12 que eran considerados 'contactos', pero no estaban infectados, según las pruebas diagnósticas PCR a fueron sometidos semanalmente. EFE