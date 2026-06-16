Herido el piloto de una avioneta de fumigación tras impactar contra una torre eléctrica en Isla Mayor

Un piloto de una avioneta de fumigación ha resultado herido tras sufrir un accidente en la localidad sevillana de Isla Mayor este martes, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido sobre las 6,58 horas, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha informado al 112 del siniestro en una pista próxima a la carretera A-8053 y su posterior impacto contra una torre de alta tensión.

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En el lugar han intervenido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de la Diputación de Sevilla.

Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento de la provincia, que ha desplazado una dotación del parque de Mairena del Aljarafe, el piloto ha sido evacuado a un centro hospitalario.

Personal técnico ha procedido a la extracción del combustible del aparato y Bomberos ha protegido la aeronave con espumógeno.

El 112 ha alertado, asimismo, al Centro de Control de Tránsito Aéreo y al Centro de Coordinación y Rescate, junto a la compañía Endesa.