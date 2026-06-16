El cacique Raoni presenta una mejora "significativa" pero permanece en terapia intensiva

São Paulo, 16 jun (EFE).- El histórico líder indígena brasileño Raoni Metuktire, de 94 años y reconocido mundialmente por su incansable defensa de la Amazonía, presentó una mejora "significativa" aunque permanecerá en la unidad de cuidados intensivos (UCI) sin previsión de alta, informaron este martes fuentes médicas.

Durante una rueda de prensa, el equipo médico que atiende al cacique en un hospital de la ciudad de Sinop, en el estado de Mato Grosso, indicó que Raoni se encuentra estable, lúcido y respira sin ayuda mecánica.

Según el último reporte, tanto su función renal como los indicadores infecciosos e inflamatorios han registrado una evolución positiva.

"Siempre es importante recordar que es un hombre muy fuerte. Si miramos su historial y sus internaciones anteriores, podemos afirmar esto porque conocemos y acompañamos su salud desde 2017", señaló uno de los médicos a cargo de su atención.

El especialista detalló que, debido a su avanzada edad, el líder indígena tiene una salud "un poco más frágil", pero aseguró que en este momento se encuentra "estable" y "en fase de observación".

No obstante, el equipo médico subrayó que su cuadro todavía requiere de mucho cuidado, motivo por el cual continuará ingresado en la UCI sin previsión de alta.

El líder de la etnia kayapó ingresó el domingo al centro médico en estado grave con alteraciones de la función renal y un cuadro de obstrucción parcial en el estómago que le provocó vómitos incontrolables, dolor abdominal y tos con expectoración de sangre.

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Los médicos creen que la causa principal es una sepsis, es decir, una infección que se ha extendido por el organismo, y que probablemente comenzó en los pulmones debido a una neumonía por aspiración, según un boletín médico difundido la víspera por el Hospital Dois Pinheiros.

Esta es la tercera ocasión en la que el cacique es hospitalizado desde principios de mayo.

Anteriormente, estuvo ingresado cuatro días por una hernia diafragmática crónica y, a finales del mes pasado, pasó otros cinco días internado por problemas respiratorios y gastrointestinales.

Nacido en el poblado de Kapot, en Mato Grosso, Raoni no tuvo contacto con el hombre blanco hasta que rondaba los 20 años.

Desde la década de 1970 ha abanderado la lucha por los recursos naturales de la Amazonía, oponiéndose a proyectos como la carretera Transamazónica durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).

Su labor cobró proyección mundial en 1989, cuando acompañó al músico británico Sting en una gira internacional, y se consolidó desde entonces como una de las voces de los pueblos originarios más respetadas por autoridades internacionales. EFE