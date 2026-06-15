Trump promete música "preciosa" y exhibición aérea impresionante en el aniversario de EEUU

Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el acto inaugural por el 250 aniversario de Estados Unidos el próximo 24 de junio en Washington contará con una música "preciosa" e "impresionantes" sobrevuelos de aviones de combate militares.

"Ven a disfrutar de una noche llena de música preciosa a cargo de nuestras talentosas bandas militares del Ejército y del Cuerpo de Marines de EE.UU. (¡SOLO LOS GRANDES ÉXITOS QUE CONOCES Y TE ENCANTAN!), del muy talentoso Christopher Macchio y de nuestro amigo Lee Greenwood, interpretando el mayor éxito de todos los tiempos, 'God Bless the U.S.A.'", dijo en su red, Truth Social, mientras se encuentra camino de Francia para participar en la cumbre del G7 en Évian.

PUBLICIDAD

El inicio del aniversario estadounidense se vio obligado a cambiar su programación e idea original después de que varios artistas cancelaran su participación en los conciertos previstos para inaugurar la 'Great American State Fair', el festival impulsado por la organización Freedom 250 como parte de las celebraciones nacionales.

En su lugar, Trump propuso cambiarlo por un gran mitin, en el que ya se conocía la participación de Greenwood y Macchio.

El primero es el autor de 'God Bless the U.S.A.', que es todo un himno de los actos de campaña de Trump desde su primer mandato, una canción patriótica con la que suele salir al escenario en sus mítines y que sus seguidores conocen de memoria.

PUBLICIDAD

Según recalcó este lunes, la gente podrá ser testigo "de impresionantes sobrevuelos militares con cazas de precisión y bombarderos furtivos" de las Fuerzas Armadas de EE.UU., cuyos aviadores, en su opinión, han demostrado ser "los pilotos de élite más sobresalientes del mundo".

"Vamos a pasárnoslo bien y a celebrar a Estados Unidos", añadió el presidente.

Trump despegó este lunes a bordo del avión presidencial Air Force One a las 07:15 GMT desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, y a su llegada a Évian será el único mandatario en ser recibido en persona por el anfitrión de la cumbre, el francés Emmanuel Macron. EFE

PUBLICIDAD