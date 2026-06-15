Senegal desmantela "una red internacional" de fraude en documentos dedicada al tráfico de migrantes a Europa

Las autoridades de Senegal han anunciado el desmantelamiento de una "red internacional" de fraude en documentos dedicada al tráfico de migrantes y que operaba entre Egipto, el país africano y Bélgica, una operación que se ha saldado con la detención de dos sospechosos.

La Policía senegalesa ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación se ha centrado en "las actividades de una filial internacional dedicada al tráfico de migrantes por vía aérea que operaba entre Egipto, Senegal y Bélgica".

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En este sentido, ha afirmado que los dos detenidos han sido presentados ante un tribunal por "tráfico de migrantes como parte de una banda organizada", "asociación de malhechores" y "complicidad en la usurpación de identidad".

"La red permitió a los candidatos a la emigración adquirir pasaportes europeos auténticos de titulares legítimos que guardaban un gran parecido físico con ellos", ha explicado, antes de afirmar que viajaban desde Egipto hacia Senegal "bajo su identidad real" antes de recibir documentos falsos en Dakar para continuar su viaje hacia Europa.

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"Una vez que llegaban a Bruselas, un traficante recogía el pasaporte europeo para futuras operaciones, mientras que el migrante presentaba su documento de identidad original para solicitar asilo", ha recalcado, al tiempo que ha ensalzado la "cooperación policial transfronteriza" para poder desarticular esta red.