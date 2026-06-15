Marius Borg, hijo de la Princesa Mette-Marit de Noruega, condenado a 4 años de prisión

En prisión preventiva desde principios de febrero acusado de 40 delitos, Marius Borg (29), hijo mayor de la Princesa Mette-Marit de Noruega -fruto de una relación anterior a su matrimonio con el Príncipe Haakon- ha sido condenado a 4 años de prisión. En un momento especialmente delicado para la Familia Real noruega por el agravamiento del estado de salud de la llamada a convertirse en futura Reina del país nórdico, a la espera de un trasplante de pulmón por la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018, el Tribuanal de Distrito de Oslo ha hecho pública este lunes la sentencia de su primogénito.

La Fiscalía solicitaba 7 años y 7 meses de cárcel por delitos como violación, agresión sexual, conducta temeraria y amenazas, y aunque finalmente ha sido absuelto de las dos acusaciones de violación, la Justicia escandinava le ha condenado por tráfico de drogas, violar la ley de tráfico y perder su carnet de conducir por su actitud temeraria.

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Días después de que el Tribunal rechazase su salida provisional de prisión ante el empeoramiento del estado de su madre, y de ser trasladado a un hospital al sufrir una crisis de salud, Marius Borg no ha estado presente en el Tribunal en el momento de la lectura de su sentencia, que ha seguido desde videollamada desde la prisión de Ila, centro penitenciario masculino de máxima seguridad que se encuentra a 12 kilómetros de Oslo.

Por el momento, ni la Princesa Mette Marit -que ha desatado una gran preocupación en sus últimas apariciones públicas al necesitar oxígeno para respirar- ni la Casa Real noruega se han pronunciado sobre la condena a cuatro años de cárcel del joven, que su defensa estudia recurrir.

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