Macron espera convencer a Trump de aumentar la presión a Rusia durante la cumbre del G7

Evian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró este lunes su esperanza de poder convencer a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, cuyo mandatario, Volodímir Zelenski, estará presente este martes en un debate previsto en la cumbre del G7 en busca de más apoyo.

En una entrevista concedida a la cadena TF1 antes del inicio de la reunión de líderes en Évian, Macron reconoció que lo que quiere "en el fondo es ver que los estadounidenses dicen 'estamos con vosotros, vamos a continuar a ayudar a Ucrania, vamos a meter más presión contra Rusia".

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"La buena negociación es que Ucrania y Rusia se sienten en la misma mesa, con los europeos y los estadounidenses allí", dijo tras recordar que "Estados Unidos es un aliado que creía que podría poner fin rápidamente a la guerra" y que proporciona armamento, inteligencia e información a las fuerzas ucranianas.

Macron aseguró que la situación en Ucrania será uno de los principales temas de discusión durante la cumbre del G7 y denunció el impacto de los ataques rusos sobre la población civil.

"Este es uno de los objetivos del G7. La población civil se ve afectada de forma inaceptable por Rusia", subrayó tras una nueva oleada de bombardeos rusos contra varias ciudades ucranianas.

Según las autoridades locales, al menos once personas murieron este lunes en ataques aéreos, mientras que un incendio provocado por uno de los bombardeos dañó el tejado de la Catedral de la Dormición de Kiev, un emblemático templo ortodoxo inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

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"Tenemos que aumentar la presión sobre Rusia", recalcó Macron, quien abogó por reforzar los esfuerzos diplomáticos y las medidas destinadas a poner fin al conflicto.

En la guerra en Ucrania, los europeos insistirán en mantener el apoyo político, financiero y militar, que hoy asumen casi en su totalidad, y en implicar a Estados Unidos.

En presencia de Zelenski, el G7 también debatirá el martes por la mañana cómo fomentar una negociación directa de Kiev con Moscú para lograr una paz "sólida y duradera", sin concesiones territoriales iniciales ni levantamiento de sanciones.

Las discusiones se centrarán en las condiciones del diálogo, que debería partir de la actual línea del frente y, por lo tanto, dejar de pedir a Ucrania que ceda el Donbás.