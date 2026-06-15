El cacique Raoni es hospitalizado en estado grave

São Paulo, 15 jun (EFE).- El cacique Raoni Metuktire, de 94 años, conocido por su defensa incansable de la Amazonía, fue ingresado en estado grave con una infección y problemas renales, en su tercer paso por el hospital desde comienzos de mayo, informaron este lunes fuentes médicas.

El líder indígena ingresó el domingo en un hospital de la ciudad de Sinop, en el estado de Mato Grosso, con un cuadro de alteraciones de la función renal y una infección grave.

Los médicos creen que la causa principal es una sepsis, es decir, una infección que se ha extendido por el organismo, y que probablemente comenzó en los pulmones debido a una neumonía por aspiración, según un boletín médico difundido por el Hospital Dois Pinheiros.

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Además, una tomografía del abdomen mostró una suboclusión gástrica, lo que significa que existe una obstrucción parcial en el estómago, que dificulta el paso normal de los alimentos y le ha causado "vómitos incontrolables".

El domingo, tuvo tres episodios de vómitos, asociados a tos persistente con expectoración de una pequeña cantidad de sangre y dolor abdominal.

Raoni estuvo cuatro días ingresado a comienzos de mayo por una hernia diafragmática crónica y, a finales de ese mes, estuvo otros cinco días internado por problemas respiratorios y gastrointestinales.

El cacique, una de las voces más respetadas de los pueblos indígenas de Brasil en el mundo, ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años, incluyendo una inflamación cardíaca causada por la covid-19 en 2020, que lo mantuvo internado por dos semanas.

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Nacido en el poblado de Kapot, en Mato Grosso, Raoni no vio a un hombre blanco hasta que tuvo alrededor de 20 años.

El cacique ha abanderado desde la década de 1970 la lucha por la defensa de los recursos naturales de la Amazonía y su labor ha sido reconocida por diferentes autoridades internacionales, principalmente europeas, y por la propia ONU.

El líder kayapó se dio a conocer por su oposición a la carretera Transamazónica durante la dictadura militar (1964-1985) y ganó proyección mundial en 1989 al acompañar al músico británico Sting en una gira internacional. EFE