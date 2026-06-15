Albares describe como "esencial" que la navegación por Ormuz sea "libre y segura" tras acuerdo EEUU-Irán

El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha puesto en valor el acuerdo provisional de paz anunciado y confirmado este domingo por Estados Unidos e Irán, al tiempo que ha calificado de "esencial" que la navegación a través del estrecho de Ormuz sea "libre" y "segura".

"Saludo el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Agradezco los esfuerzos de los mediadores", ha celebrado Albares en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha defendido que "la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz es esencial".

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Seguidamente, el responsable de la cartera de Exteriores española ha abogado por el "diálogo" y la "negociación" como herramientas para "resolver los asuntos pendientes" y "garantizar el algo el fuego, también en Líbano".

El ministro ha abundado en esta idea en declaraciones posteriores en Luxemburgo, donde participa en la reunión de ministros de Exteriores de la UE. "Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, que tiene que ser en todo momento segura, libre, sin ningún tipo de cargo económico y que tiene que ser completamente libre para cualquier país", ha subrayado.

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Preguntado por la participación de España en una eventual operación naval para garantizar la navegación en el estrecho y si estaría el Gobierno dispuesto a enviar barcos a tal fin, Albares ha sostenido que primero se tiene que "concretar" el acuerdo más allá de que se firmará el 19 de junio en Suiza.

YA LLEGARÁ EL MOMENTO DE ANALIZARLO

"No avancemos. Es suficiente con consolidar este acuerdo en estos momentos. Ya llegará el momento de analizar todo lo demás", ha añadido, insistiendo en que los pasos a dar ahora deben ser el alto el fuego y la reapertura de Ormuz.

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El ministro también se ha referido a la cuestión nuclear, defendiendo que "Irán no puede dotarse de una bomba atómica". En su opinión, la UE, que ya desempeñó un papel importante en la negociación del anterior acuerdo con Teherán para limitar el enriquecimiento de uranio, "puede volverlo a jugar".

También ha hecho especial hincapié en que haya un alto el fuego en Líbano, previsto en el acuerdo que van a firmar Estados Unidos e Irán, y que se garantice la soberanía y la integridad territorial de este país, apartado en el que, según él, "puede jugar la Unión Europea un papel fundamental".

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Así, ha indicado que va a plantear a sus homólogos europeos que "haya una misión de la Unión Europea fuerte, robusta, que pueda tomar el relevo" de la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL), cuyo mandato expira a finales de este año.

La UE también podría desempeñar un papel muy importante "apoyando, avanzando, alzando su voz para que Europa respalde aquello en lo que cree, que es la solución de dos estados", Israel y Palestina.