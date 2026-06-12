Rubio ve "un regalo" para los estadounidenses la velada de UFC en la Casa Blanca por el 250 cumpleaños del país

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que la velada que acogerá este domingo la Casa Blanca del Ultimate Fighting Championship, el prestigioso campeonato de artes marciales mixtas y en el que participará el hispano-georgiano Ilia Topuria, es un "regalo" para los estadounidenses para celebrar el 250º aniversario de la independencia del país.

El dirigente predijo que el evento de la UFC, que se celebra además coincidiendo con el 80 cumpleaños del presidente estadounidense Donald Trump, sería visto por mil millones de personas en todo el mundo. Se ha habilitado un recinto con capacidad para 4000 personas, con la característica jaula octogonal, en el Jardín Sur de la Casa Blanca para las siete peleas de 'Freedom 250'.

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Aunque la Administración afirmó que la UFC cubriría el coste de 60 millones de dólares, los documentos judiciales muestran que siete agencias, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración Federal de Aviación, habían "asignado importantes recursos y personal" al evento.

El sábado tendrá lugar un pesaje ceremonial de los luchadores en un parque cercano a la Casa Blanca, donde los organizadores esperan que más de 120.000 visitantes vean el evento del domingo por la noche en pantallas gigantes tras haber ganado entradas gratuitas en un sorteo.

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Rubio describió el evento de la UFC en la Casa Blanca como un "regalo para el pueblo estadounidense". "La Casa Blanca es la casa del pueblo. Pertenece al pueblo de los Estados Unidos. La celebración del 250 aniversario de los Estados Unidos pertenece al pueblo de los Estados Unidos", indicó.

El secretario de Estado apuntó que los estadounidenses y personas de todo el mundo puedan ver este evento "con la Casa Blanca de fondo" y como "parte" de su celebración como país por su 250 aniversario, "es un regalo para el pueblo estadounidense". "Van a ver su Casa Blanca y su capital en el aniversario de su nación celebrando con un evento histórico", remarcó durante la firma de un memorándum de entendimiento con el CEO de UFC, Dana White.

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"Podríamos haber contado con una banda, y tenemos bandas fantásticas. Podríamos haber montado una producción de 'Shakespeare in the Park'. Hay muchas cosas que podríamos haber hecho, pero este evento lo verá la gente, probablemente mil millones de personas en todo el mundo. Mil millones de personas de todo el mundo verán cómo Estados Unidos celebra su 250 aniversario con la Casa Blanca de fondo y algunos de los mejores deportistas del mundo en ese octágono, y estamos encantados de formar parte de ello", sentenció.