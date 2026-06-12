La Corte Suprema suspende la prohibición a De la Espriella de usar símbolos patrios

Bogotá, 12 jun (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia suspendió este viernes una medida cautelar que prohibía al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella usar símbolos patrios como la bandera tricolor, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales.

La resolución ordena "suspender con efectos inmediatos" las órdenes cautelares que emitió el Tribunal Superior de Bogotá el martes pasado cuando prohibió a De la Espriella el uso de los símbolos en mención y las expresiones "Firmes por la patria", su lema de campaña, y "Defensores de la patria", el nombre de su movimiento político.

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La magistrada ponente de este caso en la Corte Suprema, Marjorie Zúñiga Romero, señaló -en su argumentación- que suspendió la prohibición al atender una acción de tutela presentada por el ciudadano Camilo Montoya Duque contra el fallo anterior, del magistrado Rafael Albeiro Chavarro, del Tribunal Superior de Bogotá.

Esta resolución llega un día después de otra medida a favor de De la Espriella, ya que la Justicia suspendió en la víspera otro fallo judicial que impedía al candidato de ultraderecha y a sus seguidores utilizar la camiseta de la selección nacional de fútbol en actos y publicidad de campaña.

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La prohibición del uso de la camiseta había sido ordenada la semana pasada por un juez de Bogotá, luego de que el candidato izquierdista Iván Cepeda, rival de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial que se celebrará el 21 de junio, cuestionara su uso por parte del ultraderechista y de sus seguidores durante la primera vuelta de las elecciones que se realizaron el pasado 31 de mayo.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda fue segundo con 9,7 millones (40,98 %). EFE