Desarticulada una red de tráfico irregular de migrantes en Manresa (Barcelona)

La Policía Nacional ha desarticulado una red de tráfico irregular de migrantes procedentes de República Dominicana con pasaportes falsos de Colombia (para permitir el acceso al espacio Schengen sin necesidad de visado) en Manresa (Barcelona), que se ha saldado con 6 detenidos, entre ellos el principal responsable de la red en España.

Las pesquisas se iniciaron en agosto de 2025, tras recibirse información a través de los mecanismos de cooperación internacional de la existencia de esta organización criminal, aprovechándose del hecho de que los nacionales dominicanos necesitan visado para entrar en Europa, mientras que los colombianos están exentos, informa el cuerpo en un comunicado este viernes.

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La investigación permitió constatar cómo los migrantes viajaban inicialmente desde República Dominicana hasta Colombia utilizando sus documentos auténticos dominicanos y, allí, los miembros de la organización facilitaban la obtención fraudulenta de documentación colombiana auténtica.

Por estas gestiones y por la organización integral del viaje, los migrantes abonaban a la red cantidades que rondaban los 5.000 euros por persona.

La organización había diseñado una ruta internacional con múltiples escalas para dificultar la detección policial: tras obtener los documentos colombianos, los migrantes viajaban a Perú, donde estampaban sellos de entrada y salida en los pasaportes, después se desplazaban hasta Brasil y desde allí trataban de viajar directamente a España o bien utilizaban rutas alternativas a través de Casablanca (Marruecos) con destino final Francia o Portugal.

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DOS ENTRADAS Y REGISTROS

La fase de explotación se desarrolló a principios de mayo mediante dos entradas y registros practicados en la localidad de Manresa (Barcelona) y, como resultado, los agentes detuvieron a seis personas e intervinieron cinco teléfonos móviles, dinero en efectivo y abundante documentación relacionada con la gestión de viajes y reservas utilizadas por los migrantes traficados.

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En uno de los inmuebles registrados los agentes localizaron una plantación interior de marihuana compuesta por más de 8.000 plantas en distintas fases de crecimiento y floración.

La investigación ha permitido esclarecer cerca de una treintena de episodios migratorios.