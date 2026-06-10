Trump expresa dudas sobre la renovación del T-MEC: "No necesitamos nada de lo que tienen México y Canadá"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que la continuación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no está asegurada y ha deslizado que no tiene intención de renovarlo debido a que Estados Unidos no necesita a su dos países vecinos, en medio de las negociaciones para la renovación que reunirán a las delegación mexicanas y estadounidenses.

"No sé si lo voy a renovar, porque, para ser honesto, a Estados Unidos le va mucho mejor. No necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México. Ellos necesitan todo lo que tenemos. Y tienen que tratarnos mejor", ha destacado el presidente estadounidense ante los periodistas en la Casa Blanca.

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El mandatario ha criticado el anterior acuerdo, Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero ha destacado que el nuevo tratadado incluyó mejores, entre las que ha destacado por encima de todas su "derecho de rescisión".

"(El TLCAN) Tenía errores en los porcentajes. Tenían resultados pésimos, todos en nuestra contra. Así que probablemente no fueron errores Y el TLCAN fue el peor acuerdo comercial que jamás hayamos tenido", ha indicado.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que las elecciones de 2020, que perdió contra el candidato demócrata Joe Biden, fueron manipuladas para buscar su derrota, entre otras cosas para evitar que no aplicara este tratado de libre comercio.

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Sin embargo, México y Estados Unidos ya han iniciado la primera ronda de conversaciones para decidir el futuro del T-MEC, en la que ambos países coincidieron en iniciar conversaciones formales y en definir los siguientes pasos a seguir con la intención de "identificar resultados concretos en beneficio de la región".

De hecho, las dos partes han acordado celebrar una segunda ronda de negociación en Washington los días 16 y 17 de junio, y una tercera ronda en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.