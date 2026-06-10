León XIV sale del Palacio Episcopal de Barcelona hacia su visita a una cárcel

El Papa ha salido del Palacio Episcopal de Barcelona a las 10.15 de este miércoles rumbo a su visita a la cárcel Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Unas 500 personas esperaban su salida ante la fachada.

El Pontífice irá también este miércoles a Montserrat, a la iglesia de Sant Agustí en Barcelona y a la Sagrada Família.

Poco antes ha salido al balcón y ha dado los buenos días en catalán a quienes le esperaban.

Después ha comentado en castellano que "puede ser un día de lluvia" pero que existe "el sol de la fe", y ha acabado dándoles la bendición.