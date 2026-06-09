Serena Williams regresa a las pistas con una victoria en dobles en Queen's

La tenista estadounidense Serena Williams ha regresado a las pistas este martes con una victoria junto a la canadiense Victoria Mboko en el cuadro de dobles del torneo de Queen's, de categoría WTA 500 y disputado sobre hierba, superando a la dupla formada por la neozelandesa Erin Routliffe y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez (7-6(2) 6-2).

La ganadora de 23 títulos individuales de 'Grand Slam' y de 14 en dobles junto a su hermana Venus, que a sus 44 años vuelve a la acción después de casi cuatro de inactividad, se alió con la joven canadiense, de 19 años y número nueve del mundo, para derrotar a sus rivales en hora y 30 minutos en la Pista Andy Murray de la capital británica.

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Williams y Mboko se adelantaron 3-0 pero tuvieron que recurrir al 'tie-break' frente a las números tres del mundo, que le devolvieron la rotura en el séptimo juego, para adjudicarse la primera manga.

Ya en la segunda, hicieron valer dos quiebres, uno en el tercer juego y otro en el séptimo, para cerrar el partido, el primer de Serena 1.376 días después de retirarse en tercera ronda del US Open de 2022.