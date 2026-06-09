El avión que llevará a León XIV a Barcelona, un Iberia A-320 CEO, ya está preparado en Barajas

El avión que llevará al Papa León XIV a Barcelona, un Iberia Airbus A-320 CEO, ya está preparado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para la llegada del Pontífice, que está previsto que despegue desde Madrid a las 11.10 horas, según han informado a Europa Press fuentes de la organización.

El Papa despegará del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras participar en su último acto en la capital de España, un encuentro con los voluntarios de la visita en el Pabellón 3 de Ifema donde pronunciará su último discurso en Madrid, antes de partir en avión a las 11.10 horas hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas.

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En el Pabellón de Estado del aeropuerto madrileño depedirán al Pontífice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ya ha mantenido un encuentro privado con León XIV, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, en un acto institucional que está previsto sea más sencillo y breve que el de su llegada a la capital el pasado sábado.

Ya en Barcelona está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía.

Ya a las 20.00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys', donde realizará un discurso.

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