Crónica del Perú - España: 1-3

La selección española se ha impuesto este lunes a Perú en el estadio Cuauhtémoc de Puebla (1-3), en el segundo y último partido amistoso previo a su debut mundialista, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal, Pedri González y Pedro Gallese, en propia puerta, en un duelo en el que Luis de la Fuente colocó de inicio un once muy reconocible, más allá de las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams, por lesión.

La puesta a punto de la selección de cara al Mundial 2026 ha llegado a su fin. En la ciudad mexicana de Puebla, los pupilos de Luis de la Fuente se reencontraron con el triunfo y el buen fútbol a siete días de su debut ante Cabo Verde. Un partido que encarrilaría con un gol tempranero de Oyarzabal, que sigue de dulce con España, y al que le seguirían otro de Pedri y otro del meta peruano, Guillese, en propia portería. El tanto de la honra para Perú lo lograría Jairo Vélez.

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El once de España fue mucho más reconocible que el del pasado jueves en A Coruña. Salvo Lamine Yamal y Nico Williams, el que está llamado a ser el 'tipo' durante el torneo, con Aymeric Laporte y Pau Cubarsí en el eje de la zaga; Fabián y Pedri en el centro del campo junto a Rodrigo Hernández; y Mikel Oyarzabal como nueve. Y no tardarían los de Luis de la Fuente en mostrar por qué son favoritos al título.

Antes de que se cumpliera el minuto 2 de partido, Oyarzabal recibió entre líneas en la frontal, y soltó un zurdazo para abrir el marcador. Un golazo marca de la casa que es el duodécimo del jugador de la Real Sociedad en sus últimos once partidos, así como el sexto encuentro consecutivo viendo puerta. Y el propio Oyarzabal tendría en el minuto 20 el segundo en sus botas tras una gran combinación con Pedri, pero, en boca de gol, el remate del guipuzcoano se marcharía alto.

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España estaba monopolizando la posesión y manejando el partido a su antojo, y a el segundo tanto no tardaría en llegar. A la media hora de juego, Rodri puso un gran balón a Ferran a la espalda de la defensa, y el extremo temporizó para encontrar en boca de gol a Pedri, que sólo tuvo que empujar el balón para doblar la ventaja de 'la Roja'. Todo antes del último cuarto de hora de la primera mitad, que fue el mejor tramo de Perú, aunque sin puntería sobre la portería de Unai Simón.

El descanso sirvió para que Luis de la Fuente realizara hasta cuatro cambios, dando entrada a David Raya, Eric Garcia, Dani Olmo y Yeremy Pino en lugar de Unai Simón, Laporte, Fabián Ruiz y Oyarzabal. Unos relevos que no variaron el plan de partido para España, que continuó siendo dominadora absoluta del balón.

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Y como ocurriera en la primera mitad, enseguida vería puerta tras la reanudación. Una buena presión supuso un robo en el último tercio de Rodri, que abrió el balón para el centro de Yeremy Pino, un balón a priori fácil para Gallese, pero que el meta peruano introdujo en su propia portería. Y con el partido más que resuelto, De la Fuente seguiría refrescando al equipo con las entradas de Martin Zubimendi, Mikel Merino, Gavi y Marc Pubill por Rodri, Pedri, Baena y Cubarsí.

El partido decaería en su ritmo, y Perú lo aprovecharía para marcar su gol. Un pase cruzado de Marcos López llegaría a Jairo Vélez, que supo encontrar el espacio entre Pubill y Eric García para batir en el mano a mano a un Raya que apenas pudo hacer nada. Eso sí, la respuesta de España sería inmediata con una ocasión clarísima para Ferran, que falló en una posición franca un pase de la muerte de Gavi.

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Y así, pese a que España seguiría intentando lograr el cuarto tanto con las entradas de Borja Iglesias, Pedro Porro y Alejandro Grimaldo, el partido acabaría con el resultado de 1-3. Victoria solvente de 'la Roja' y sin ningún contratiempo en forma de lesión. Ahora, la mente está puesta en el duelo del próximo 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, y lo más importante es que España está lista.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PERÚ, 1 - ESPAÑA, 3. (0-2, al descanso).

--ALIENACIONES.

PERÚ: Gallese; Sonne (Huaman, min.86), Gruber, Garces, López (Zegarra, min.86); Yotún (Carrillo, min.61), Noriega (Barco, min.61); Pretell (Vilca, min.86), Velez (Concha, min.86), Vidales; y Ugarriza (Quiroz, min.75).

ESPAÑA: Simón (Raya, min.46); Llorente (Porro, min.69), Cubarsí (Pubill, min.61), Laporte (Eric Garcia, min.46), Cucurella (Grimaldo, min.69); Fabián (Olmo, min.46), Rodri (Zubimendi, min.61), Pedri (Merino, min.61); Ferran (Borja Iglesias, min.69), Oyarzabal (Yeremy, min.46) y Baena (Gavi, min.61).

--GOLES:

0 - 1, min.2, Oyarzabal.

0 - 2, min.32, Pedri.

0 - 3, min.53, Gallese (p.p.).

1 - 3, min.66, Velez.

--ÁRBITRO: Hernández Gómez (MEX). Amonestó a Renzo Garcés (min.86) en Perú.

--ESTADIO: Cuauhtémoc de Puebla (México).