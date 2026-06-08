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Víctimas de abusos en la Iglesia denuncia que el Gobierno "bloquea" la Ley de imprescriptibilidad por el Papa

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La asociación Reparación Integral Ya (RIYA) ha denunciado este lunes que el Gobierno ha decidido "meter en un cajón" la Ley para ampliar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia "a cambio de" la foto oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con León XIV, en referencia a la reunión que mantienen ambos este lunes en Nunciatura.

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que registren una solicitud de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Hay grupos parlamentarios que nos han dicho que lo van a hacer", ha remarcado el portavoz de la organización y primer denunciante de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado.

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Además, ha instado al Papa a pronunciarse explícitamente a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia. "Tiene dos oportunidades de oro: lo puede hacer hoy en el Congreso de los Diputados o lo puede hacer el miércoles cuando vaya a la Abadía de Montserrat, en la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña", ha recalcado.

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