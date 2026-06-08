Meta prueba un 'feed' de artículos 'clickbait' generados por IA en la 'app' de Meta AI

Meta "no tiene planes" de continuar con un 'feed' de contenido personalizado generado por inteligencia artificial que se ha mostrado como prueba a algunos usuarios en la aplicación de Meta AI, con artículos con titulares 'clickbait' y sin fuentes de referencia.

El apartado 'Para ti' de la 'app' de Meta AI sugiere artículos que pueden interesar al usuario, que se muestran en una tarjeta con un titular llamativo, una imagen y unas líneas del texto, pero que al desplegarse resultan ser un producto generado por inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

La redacción de estos textos apenas va más allá de la indicación que se recoge en el titular y no incluyen referencias a las fuentes de las que procede la información, según explican en The Verge, donde han analizado este 'feed' de Meta AI.

Como ejemplos, citan textos titulados como los siguientes: "Un mayordomo real finalmente resolvió el debate sobre si primero se sirve la leche", "Dentro del deporte extremo de visitar todos los pubs del Reino Unido" y "Mi experimento con un Rolex falso".

PUBLICIDAD

En el caso del texto del mayordomo, por ejemplo, al investigar su origen, el periodista del medio citado lo logra vincular con una comedia de BBC de 2018 llamada 'Miss Holland', mientras que la del experimento con el Rolex, directamente lo califica de invención.

Las imágenes que acompañan estos textos son por lo general inofensivas, pero las de algunos artículos incluían a personajes públicos, como los miembros de la realeza británica, sin mención alguna a que había sido generado por IA, algo que sí recogen las políticas de Meta.

PUBLICIDAD

Desde The Verge contactaron con Meta para preguntar sobre este 'feed'. La compañía les respondió con un comunicado, en el que un portavoz explica que "fue una prueba para un número limitado de usuarios y se eliminará. Meta no tiene planes de seguir adelante con esta función".

En una versión anterior del comunicado informaban de que este "feed diario comparte de forma proactiva consejos, contenido y recomendaciones adaptados a tus intereses [...] incluso antes de que tengas que pedirlo".