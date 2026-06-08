Merz destaca que los armenios votaron "por la democracia y la paz" a pesar del clima de "enorme presión"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha felicitado este lunes al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, por su triunfo electoral, destacando que el pueblo armenio votó "por la democracia y la paz" a pesar del clima de "enorme presión".

"Felicidades a Pashinián y al pueblo armenio. La gente en Armenia se ha decidido claramente por la democracia y la paz a pesar de una enorme presión", ha señalado el dirigente alemán en un mensaje de enhorabuena a Pashinián.

"Me alegro de profundizar aún más nuestra cooperación bilateral y la europea con Armenia", ha añadido en su nota en redes sociales. Contrato Civil, el partido del primer ministro de Armenia se ha hecho con una clara victoria en las elecciones parlamentarias, prometiendo continuar su política de acercamiento a la UE e impulsar el proceso de paz con Azerbaiyán y Turquía.

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Los votantes han dado así un apoyo firme al líder armenio, que se encuentra sumido en un proceso de conversaciones de paz con antiguos rivales como Turquía y Azerbaiyán después de la derrota militar de 2023 en la ofensiva azerí para reintegrar la región de Nagorno Karabaj, de mayoría armenia, y su realineamiento con Estados Unidos y la UE tras años de relaciones político-militares con Rusia.