Louise Arbour asume la jefatura de Canadá, en representación de la corona británica

Toronto (Canadá), 8 jun (EFE).- La jurista Louise Arbour asumió este lunes el cargo de gobernadora general de Canadá, que cumple las funciones de jefa de Estado en representación del monarca británico, con un discurso centrado en la defensa de las instituciones democráticas, el respeto a las diferencias y la necesidad de evitar la polarización extrema.

Arbour, de 79 años, sucede a la gobernadora general saliente, Mary Simon, primera indígena en ocupar el cargo.

En su intervención, la nueva representante del rey Carlos III recordó que Canadá es una sociedad construida sobre perspectivas diversas y advirtió de que el progreso no debe frenarse por miedo a las diferencias.

"La polarización extrema es peligrosa. Pero también lo es el consenso extremo", afirmó al defender que la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico nacen precisamente de la diversidad de opiniones.

La trigésimo primera gobernadora general también hizo un llamamiento a proteger los espacios donde se desarrolla el debate público, desde las universidades y los medios de comunicación hasta los partidos políticos, sindicatos, organizaciones civiles y parlamentos.

Arbour subrayó además la importancia de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y del Estado de derecho como pilares de la convivencia democrática.

Durante su discurso, rindió homenaje a Simon y destacó el legado de reconciliación con los pueblos indígenas impulsado durante su mandato.

Arbour recordó que escuchar distintas voces y experiencias ha marcado toda su trayectoria personal y profesional, desde su infancia en un entorno homogéneo francófono en Montreal hasta su trabajo internacional en regiones afectadas por guerras y conflictos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, presentó a Arbour como la nueva "guardiana del orden constitucional" del país y destacó que Canadá atraviesa uno de esos "momentos decisivos de su historia" en los que resulta esencial reforzar el respeto a las instituciones democráticas.

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Carney señaló que la gobernadora general simboliza la unidad nacional y la defensa de valores como la libertad, la equidad, la solidaridad y el Estado de derecho.

En una declaración oficial difundida tras la ceremonia, el jefe del Gobierno destacó la trayectoria de Arbour en los más altos niveles de la judicatura canadiense y en organismos internacionales.

Recordó que fue jueza del Tribunal Supremo de Canadá, fiscal jefe de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, donde impulsó el principio de que nadie está por encima de la ley, y alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

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Nacida en Montreal en 1947, Arbour estudió Derecho en la Universidad de Montreal y desarrolló una carrera que la convirtió en una de las juristas canadienses más reconocidas internacionalmente.

Su trabajo en La Haya durante los procesos por crímenes de guerra en los Balcanes y el genocidio de Ruanda le otorgó una reputación global como defensora de la justicia internacional y los derechos humanos.

La llegada de Arbour al cargo se produce en un momento de importantes debates sobre el papel de Canadá en un entorno internacional cada vez más incierto, así como sobre la unidad del país, ante los movimientos separatistas de las provincias de Alberta y Quebec.

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En su primer mensaje como gobernadora general, la exjueza insistió en que el país dispone de los recursos, el talento y las instituciones necesarias para afrontar los desafíos del futuro, aunque advirtió de que será necesario mantener una "ambición audaz y sostenida" para alcanzar todo su potencial.